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كأس آسيا 2020 بدون "الأولمبي" رغم "الوصافة"

الخميس 26 سبتمبر 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

كأس آسيا 2020 بدون "الأولمبي" رغم "الوصافة"

بانكوك - الوكالات

تجري، اليوم، في العاصمة التايلندية بانكوك، مراسم سحب قرعة بطولة آسيا 2020، تحت 23 عاماً، والتي تشهد منافسة 16 منتخبا.

وتقام البطولة في تايلند خلال الفترة 8-26 يناير المقبل، وتحصل من خلالها المنتخبات الثلاثة الأولى على بطاقات التأهل للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.

ومن خلال القرعة سيتم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى أربع مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة أربعة منتخبات، علماً بأنه جرى توزيع المنتخبات على أربعة مستويات بحسب نتائج النسخة الماضية من البطولة التي أجريت في الصين. وسيتم وضع منتخب تايلند المضيف على رأس المجموعة الأولى، كما يضم المستوى الأولى أيضاً منتخبات أوزبكستان حاملة اللقب وفيتنام وصيفة حامل اللقب وقطر ثالثة النسخة الماضية.

ويضم المستوى الثاني منتخبات العراق بطل عام 2014، واليابان بطل عام 2016، وكوريا الجنوبية الحاصلة على برونزية دورة الألعاب الأولمبية 2012 في لندن، وكوريا الشمالية.

أما المستوى الثالث، فيضم الصين مستضيفة النسخة الماضية، والأردن ثالث نسخة عام 2014، وأستراليا والسعودية التي حصلت على المركز الثاني قبل ست سنوات. ويضم المستوى الرابع منتخبات إيران والإمارات والبحرين وسوريا.

يُشار إلى أنه في حالة حصول منتخب اليابان على أحد المراكز الثلاثة الأولى في البطولة، فإن رابع البطولة سوف يتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية.

ولم ينجح منتخبنا الوطني في بلوغ النهائيات؛ إذ وقع في مجموعة ضمَّت منتخبات أفغانستان، وقطر والنيبال؛ حيث كان بالإمكان أفضل مما كان، فرغم فوز المنتخب في مباراتين من مجموع 3 مباريات، وتعادل مع المنتخب القطري 2/2، وجمع 7 نقاط متساويا مع المنتخب القطري، إلا أنَّ نسبة الأهداف أهلت منتخب قطر ليحتل أول المجموعة، ويتأهل مباشرة للنهائيات الآسيوية، وظل منتخبنا في المركز الثاني الذي لم يشفع له حتى التأهل  كواحد من بين أفضل 4 ثواني.

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