بالصور.. إزالة "قرن الشيطان" من رأس رجل هندي!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

أجرى أطباء في الهند جراحة نادرة لرجل ينمو في رأسه قرن دهني، وهو أحد أنواع الأورام الصعبة، التي تتكون من الكيراتين الموجود في أظافر القدم والشعر.

وقال المزارع شيام لال ياداف (74 عاماً) إن القرن البارز بدأ ينمو قبل حوالي خمس سنوات في رأسه، بعد أن تعرض لاصطدام، وفي البداية ظلت الإصابة تحت السيطرة، لكنه قال إنه سرعان ما أصبح صعباً وسعى طوال تلك الفترة للحصول على مساعدة من الأطباء. وأجريت الجراحة في مستشفى بهاجوداي ترث في مدينة ساغار بالهند.

وقال الجراح الدكتور فيشال غاجبيه: "منذ حوالي خمس سنوات، أصيب المريض في رأسه، وبدأ القرن بعد ذلك في النمو... في البداية، تجاهله لأنه لم يسبب أي إزعاج له. كما ساعده الحلاق في تقليل نموه مع كل مرة يذهب فيها إليه. لكن، عندما تصلب الورم وبدأ في النمو، قرر المريض الذهاب إلى المستشفى.

وطبيا يطلق على هذا النوع من النمو النادر قرن دهني "قرن الشيطان". ونظرًا لأن القرن يتكون من مادة الكرياتين، وهي نفس المادة الموجودة في الأظافر، ويمكن عادةً إزالة القرن باستخدام ماكينة حلاقة معقمة، كان الحلاق يساعد الرجل على تقليص نمو هذا القرن. ومع ذلك، تطلب الأمر في النهاية التدخل الجراحي.

والقرون الدهنية هي أورام حميدة في الغالب ومع ذلك يجب أن توضع في الاعتبار دائمًا إمكانية تحولها لخبيثة، ويختلف العلاج حسب الحالة، لكن يمكن أن يشمل الجراحة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيميائي.

وما زال سبب نمو القرن غير معروف، لكن يعتقد أن التعرض للإشعاع أو أشعة الشمس يمكن أن يؤدي إلى حدوث هذه الحالة. وقام الأطباء في البداية بإجراء تصوير مقطعي على المريض لتحديد العلاج اللازم، واستخدم الجراحون ماكينة حلاقة لإزالة القرن، لكنهم يبحثون عن معالجة جذرية للنمو لمنعه من العودة مستقبلا.

وقضى المريض 10 أيام في المستشفى يتعافى من الجراحة. وتم إرسال تفاصيل الحالة إلى المجلة الدولية للجراحة بسبب ندرة هذا النوع من النمو، على حد قول الأطباء.