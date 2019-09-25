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ولادة حمار وحشي منقط بدون خطوط بيضاء وسوداء!

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 10:43 م بتوقيت مسقط

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ترجمة- رنا عبدالحكيم

نشر مصور متخصص في تصوير الحياة البرية صور نادرة ومقاطع فيديو لحمار وحشي منقط في أحد محميات جنوب غرب كينيا بالقرب من الحدود التنزانية، فبدلا من الخطوط البيضاء والسوداء المميزة التي تزين هذا النوع من الحيوانات وجدت نقاط، ما اعتبره العلماء طفرة وراثية نادرة.

وقال عالم الأحياء رن لاريسون إن هذا الحمار الوحشي والذي أطلق عليه اسم "تيرا" يدين بشكله المذهل لطفرة وراثية نادرة تدعى pseudomelanism. وتيرا ليس أول حيوان وحشي يبدو مختلفا في ألوانه، فقد تم تصوير حمار وحشي آخر أشقر نادر في وقت سابق من هذا العام في منتزه سيرينجيتي الوطني في تنزانيا. لكن تيرا يعد أول حمار وحشي على الإطلاق به نقاط بدلا من الخطوط.

وقال لاريسون لمحطة "ناشيونال جيوجرافيك": "إن فروة تيرا الغريبة المنقطة قد تجعل حياته في برية السافانا أكثر صعوبة لأن الحيوانات المفترسة يمكنها أن تكتشف الحيوانات التي بها نمط الأوان متغير عن المعتاد بسهولة". وأضاف " كما سيصبح تيرا فريسة سهلة للذباب الأفريقي القاسي".

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