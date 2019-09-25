المرهون يكرم موظفا أمضى 41 عامًا في الخدمة المدنية

مسقط - الرؤية

كرَّم معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية أمس، عبد العزيز بن عبدالله بن مُحمد الأنصاري المدير العام المساعد لتنمية الموارد البشرية بالوزارة، بمناسبة انتهاء خدمته بالتقاعد من الوزارة بعد مسيرة عملية تجاوزت 41 عاما.

وخلال التكريم، أعرب معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية عن شكره وثنائه على الجهود التي بذلها عبد العزيز الأنصاري في مشواره الوظيفي وإسهاماته المقدرة في مجالات وأنظمة العمل بالوزارة والتي كانت محل تقدير من كافة مسؤولي وموظفي الوزارة، متمنياً معاليه له دوام التوفيق والنجاح.

وبدوره قدم عبد العزيز الأنصاري الشكر والتقدير لمعالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية، ولأصحاب السعادة ومسؤولي الوزارة وكافة موظفيها على ما وجده منهم جميعاً من تعاون أثناء عمله بالوزارة، معربًا عن بالغ اعتزازه بهذه اللفتة الطيبة، التي تعكس الاهتمام الذي توليه الوزارة لمنتسبيها.

يشار إلى أن عبد العزيز الأنصاري بدأ حياته العملية بديوان شؤون الموظفين (آنذاك) في عام 1978، وتدرج في العمل بوزارة الخدمة المدنية مروراً بالعديد من الوظائف، كباحث قانوني ومدير لدائرة البحث والمراجعة ومدير عام مساعد موظفي الخدمة المدنية ومدير عام مساعد لتنمية الموارد البشرية.

حضر التكريم سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل الوزارة لشؤون التطوير الإداري وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي وكيل الوزارة لشؤون الخدمة المدنية وسعادة الدكتور حماد بن حمد الغافري مستشار وزارة الخدمة المدنية وعدد من مسؤولي الوزارة.