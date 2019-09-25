الأربعاء, 25 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

السلطنة تشارك في معرض عمَّان الدولي للكتاب

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 08:01 م بتوقيت مسقط

السلطنة تشارك في معرض عمَّان الدولي للكتاب

مسقط - الرؤية

تُشارك السلطنة -مُمثلة في وزارة التراث والثقافة- في فعاليات معرض عمَّان الدولي للكتاب بالمملكة الأردنية الهاشمية، الذي ينطلقُ اليوم ويستمر حتى 5 أكتوبر المقبل.

وتأتِي المشاركة بالمعرض في إطار التبادل والتعاون الثقافي القائم بين البلدين. ويشهد جناح السلطنة في المعرض سنويا إقبالا كبيرا لاقتناء الإصدارات العمانية. وتُسهم المشاركة في هذا المعرض في تسليط الضوء على المشهد الثقافي العماني، والتعريف بمكنوناته: الثقافية، والفكرية، والعلمية، والفنية، وتعزيز قيم التعارف بين المثقفين وتنشيط مجالات النشر والطباعة، وتيسير أطر التنسيق فيما بين دور النشر في البلدين الشقيقين.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 سبتمبر 2018

السلطنة تشارك في معرض عمان الدولي للكتاب

المزيد

26 مايو 2015

السلطنة تشارك في معرض نيويورك الدولي للكتاب

المزيد

28 نوفمبر 2017

السلطنة تشارك في معرض الدوحة الدولي للكتاب

المزيد

02 نوفمبر 2016

السلطنة تشارك في معرض الشارقة الدولي للكتاب

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

انتهاء التأثيرات المباشرة لـ"هيكا".. والدقم تسجل أعلى هطول أمطار

المحليات - أخبار

البنية الأساسية لـ"اقتصادية الدقم" لم تتأثر بـ"هيكا"

الاقتصاد - محلي

السفيرة الصينية: 40% زيادة في حجم التجارة مع السلطنة إلى 21.9 مليار دولار

الاقتصاد - محلي

650 حالة ابتزاز وتنمر إلكتروني لطلاب المدارس في 2018.. و65 بالنصف الأول من 2019

المحليات - تعليم

السلطنة تحتفل باليوم العالمي للسياحة باستعراض برامج تأهيل الشباب العماني للعمل بالقطاع

عمان - سياحة عمان

بيان بإنتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية "هيكا"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة