السلطنة تشارك في معرض عمَّان الدولي للكتاب

مسقط - الرؤية

تُشارك السلطنة -مُمثلة في وزارة التراث والثقافة- في فعاليات معرض عمَّان الدولي للكتاب بالمملكة الأردنية الهاشمية، الذي ينطلقُ اليوم ويستمر حتى 5 أكتوبر المقبل.

وتأتِي المشاركة بالمعرض في إطار التبادل والتعاون الثقافي القائم بين البلدين. ويشهد جناح السلطنة في المعرض سنويا إقبالا كبيرا لاقتناء الإصدارات العمانية. وتُسهم المشاركة في هذا المعرض في تسليط الضوء على المشهد الثقافي العماني، والتعريف بمكنوناته: الثقافية، والفكرية، والعلمية، والفنية، وتعزيز قيم التعارف بين المثقفين وتنشيط مجالات النشر والطباعة، وتيسير أطر التنسيق فيما بين دور النشر في البلدين الشقيقين.