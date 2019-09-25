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"بلدي الوسطى" يبحث اختيار مسمى لطريق (أدم ـ هيماء ـ ثمريت).

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 06:55 م بتوقيت مسقط

"بلدي الوسطى" يبحث اختيار مسمى لطريق (أدم ـ هيماء ـ ثمريت).

هيماء- محفوظ الشيباني

 

ترأس سعادة الشيخ معضد بن محمد بن عبدالله اليعقوبي محافظ الوسطى رئيس المجلس البلدي بمحافظة الوسطى اجتماع المجلس السابع من الفترة الثانية لعام 2019م، والذي عقد بقاعة الاجتماعات بمكتب محافظ الوسطى وبحضور أعضاء المجلس.

ابتدر الاجتماع بمُناقشة ما ورد في بنود جدول الاجتماع ومن بينها  المصادقة على محضر الاجتماع السابق والاطلاع على الردود الواردة إلى المجلس، كما أطلع المجلس على العرض التقديمي الذي قدمته المديرية العامة للبلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة الوسطى بشأن النظافة العامة للشريط الساحلي لولايات المحافظة، وتم أيضاً استعراض تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية حول مواعيد إغلاق المراكز الصحية بولايات المحافظة، وناقش المجلس اقتراح مسمى للطريق الجديد ( أدم ـ هيماء ـ ثمريت).

 

 

 

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