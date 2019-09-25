"بيت الزبير" يختتم مسابقة المُبادرات القرائية المدرسية.. الأحد

مسقط – الرؤية

يقيم بيت الزبير يوم الأحد المقبل حفل اختتام مُسابقة المُبادرات القرائية المدرسية التي ينظمها للسنة الثانية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك برعاية سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي، وبحضور عدد من المهتمين بالمجال التربوي والتعليمي.

وسيتضمن حفل الختام كلمة مختبر الطفل التابع لبيت الزبير والمشرف على المسابقة، وعرض مرئي عن المسابقة، وكلمة لجنة التحكيم والإعلان عن الفائزين وتكريمهم.

أما التقييم النهائي فسيكون يوم السبت الذي يسبق الحفل حيث ستلتقي لجنة التحكيم المكونة من خلفان العاصمي، وإبتسام الرحبي، ويونس الخربوشي، وزهرة الجامعي، بأصحاب بالمبادرات المتأهلة على مستوى السلطنة وهي: مبادرة "بوكيتشنو" من مدرسة رأس مدركة للتعليم الأساسي، ومبادرة "القراءة حياة" من مدرسة حمود بن عزان البوسعيدي، ومبادرة "في ربوع بلادي" من مدرسة الزهراء السقطرية، ومبادرة "نادي خير جليس" من مدرسة هاجر أم إسماعيل للتعليم الأساسي، ومبادرة "على خطى القراءة ننجز" من مدرسة الإرادة للتعليم الأساسي، ومبادرة "اقرأ وغير حياتك" من مدرسة وادي حيبي للتعليم الأساسي، ومبادرة "بقراءتي ارتقي" من مدرسة وادي حطاط للتعليم الأساسي، ومبادرة "خير جليس" من مدرسة الخليل بن شاذان للتعليم الأساسي، ومبادرة "القراءة حياة" من مدرسة البندر الجديد للتعليم الأساسي، ومبادرة "طريق الوعي" من مدرسة مشارق الأنوار للتعليم الأساسي، ومبادرة "مقهى القراءة" من مدرسة ذي قار للتعليم الأساسي.

ويشار إلى أن تأهل هذه المبادرات جاء وفق معايير وشروط وضعتها لجنة تحكيم المسابقة، حيث خضعت المبادرات المقدمة من المدارس لتقييم لجان محلية في كافة المديريات التعليمية، وتم رفع المبادرات المستوفية للشروط للجنة رئيسة فرزت المبادرات واختارت أفضل المبادرات التي ستقدم عروضاً لمبادراتها أمام لجنة التحكيم قبل إعلان النتائج.