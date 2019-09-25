حمد بن صالح العلوي

al3alawi33@gmail.com

قارئي العزيز..

هنئت بيوم هادئ جميل وطاب وقتك وحسن حالك وطابت سريرتك وأنت في صحة وعافية وصفاء بال ووقيت وكفيت من كل أذى وبمشيئة الله وقدرته تكون هانئ القلب والفؤاد في كل وقت وحين بعيدا عن كل ما يعكر مزاجك وصفو حياتك وهنئت بيوم سعيد.

وأدعو الله تعالى أن يكون قلبك خاليًا من كل عيب وتتمتع بقلب صحيح وفؤاد أصح وحجرات عقلك ونوافذه صحيحة لا فيها كسر ولا خدش وسلمك الله من السقوط.

كل منِّا يعلم علم اليقين أن هذه الأيام يتسابق المترشحون لمجلس الشورى الفترة التاسعة صغيرهم وكبيرهم ذكورهم وإناثهم عالمهم وجاهلهم كل حسب اجتهاده وكأن عقارب ساعتهم التي في معصم أيديهم تسابق الزمن إنها تمر سريعاً في نظرهم فيوم الترشيح بات قريباً.

قارئي العزيز..

ترى بأم عينيك اللوحات الشاخصات في كل مكان وبكل الأحجام والأشكال والألوان في كل شبر لوحة بل في كل زاوية لوحة علق عليها صورة للمترشح مذيلة بسيرته الذاتية وتاريخه الحافل بالمنجزات الشاهد عليه بالنجاح.

ومنهم من يعقد جلسات حوارية واجتماع مصغر يعرض سيرته ومنجزاته ورؤاه المستقبلية وبرنامجه الانتخابي.

ومنهم من يرى وسائل التواصل الاجتماعي من تويتير وفيسبوك وغيرها من البرامج والمسميات أقرب إلى قلوب الناس ووسيلة أقصر وأقل جهدا.

ومن جانب آخر ضربات قلب كل مرشح تسمع من بعيد هذا قبل يوم التصويت فما بالك بيوم التصويت.

كيف تكون...اللهم سلم...

أما الناخبون فبعضهم قبض الثمن مقدمًا ومنهم ليس بعد من المنتظرين لكنه وعد فسلم الله قلوبهم جميعًا المرشح والناخب.

قارئي العزيز..

ومن الناس من في قلبه مرض لا يهنأ له بال إلا الإيذاء فترة راحة يديه تعبث هنا وهناك يختار إحدى الطرق إما يخرب اللوحات أو يُدمرها.

أو يمزق أو يضع خطوطا على وجه المرشح فيغير ملامحه كي تضيع معالمه وتشوهه.

ومن القلوب أشد فتكا من غيرها فتسقط اللوحات أرضا بل تقلعها وترميها بعيدا عن أعين الناس والناظرين حتى لا يكون لها أثر.

ترى كيف يكون وجه صاحب اللوحة حينئذ؟!

سلم الله قلب كل من المرشح والمترشح من السقوط والانكسار.

قارئي العزيز..

رحمك الله حكم عقلك وقلبك فلا تختار من سقط بل ليكن اختيارك من هو أصلح للوطن والبلد والأهل والولد وإلا تكن من الخاسرين.