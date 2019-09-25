الأربعاء, 25 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
27 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

نصَّــان

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 08:53 ص بتوقيت مسقط

نصَّــان

 

حسن عماد| سوريا

 

(1)

أنا عندي من الأحلام كمٌ

إذا ما الواقع هَزَمَ خُطايا

//

بلادٌ من حنينٍ امتلكها

فيها الحب يهمس في الثنايا

//

شوارعها ابتسامات ٌ خجولة

حدائقها رحيق من رؤايا

//

مبانيها بأفكاري تجلَّت

شبابيكٌ ترافقها الحَكايا

//

تراها دائماً خضراء تحلو

كما تحلو ابتسامات الصبايا

//

وعزف ٌ هادئ ٌ بالجو يعلو

كما تعلو إلى الباري يدايا

//

أنا لا أخسرُ حلماً أردتُ

ومنّ غيري سيظفر بالعطايا

 

(2)

قد عشت موهوماً أصاحب خيبتي

أناقش الأعذار، استمع السبب

//

وأبرر التقصير يوماً بالظروف

وأحاول الإصلاح دوماً بالعتب

//

لكنهم ظنوا سؤالي فرصة ً

كي يستمروا بالتجاهل والهرب

//

راهنت يوماً أن يعود ضميرهم

لكن محال ٌ كيف يأتي من ذهب

//

أين المحبة هاجرت أسرابها

والرفقُ فينا هل تراه قد انسلب

//

قد كانوا دوماً بالصداقة يشهدوا

خطوا كلاماً رائعاً وهنا انكتب

//

في القلب حلوا واستحلوا دائماً

طيفاً جميلاً  في مشاعريَّ انسكب

//

بحثت عنهم في كل يومٍ أسألُ

حتى غدا سؤلي كمن يقدُ الحطب

//

من راح عني والظنون تقوده

أني سأبقى جاهزاً إذا ماطلب

//

أنا كالبحار جميلة أمواجي

لكن حذارِ أن يباغتني الغضب

//

أسقي شطوطي بالمحبة والفرح

وأصالح الأوجاع دوماً والنُدَب

//

لكن إذا ما الريح عكر خاطري

هلا تجد جبلاً بعيداً ما انقلب

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بيان بإنتهاء التأثيرات المباشرة للحالة المدارية "هيكا"

المحليات - أخبار

التحذير رقم 5: "هيكا" تعبر الوسطى.. ومحافظة جديدة تتأثر

المحليات - أخبار

"هيكا" ترسل الغيث على جنوب الشرقية والوسطى

المحليات - أخبار

مركز الإعصار المداري "هيكا" يدخل اليابسة بالدقم .. وتراجع التصنيف إلى عاصفة مدارية

المحليات - أخبار

713335 ناخبا وناخبة يختارون أعضاء "الشورى" من بين 637 مرشحا ومرشحة

المحليات - أخبار

صدور التحذير رقم 4 حول إعصار "هيكا" .. وبدء إخلاء الدقم

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"هيكا" تتطور إلى إعصار من الدرجة الأولى

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة