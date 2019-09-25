"التنمية": ضبط 1071 متسولاً منهم 980 وافدا بالمحافظات في 6 أشهر.. ومسقط الأعلى

مسقط - الرؤية

تمكّن فريق مكافحة ظاهرة التسول التابع لوزارة التنمية الاجتماعية من ضبط 1071 متسولاً ومتسولة في مختلف محافظات السلطنة، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري، ومن بين هؤلاء المتسولين تم ضبط 91 متسولاً عمانياً (72 ذكرا و19 أنثى)، و980 متسولاً وافداً (752 ذكرا و228 أنثى).

وبتوزيع هؤلاء المتسولين الذين ضبطوا في محافظات السلطنة، فإن محافظة مسقط تتصدر المحافظات الأخرى بنصيب 448 متسولاً ومتسولة منهم 51 عمانيا (36 ذكرا و15 أنثى)، و397 وافدا (297 ذكرا و100 أنثى)، وتأتي محافظة ظفار في المرتبة الثانية بعدد 361 متسولاً ومتسولة، وجميعهم من الوافدين (289 ذكرا، و72 أنثى)، وتحل محافظة شمال الباطنة ثالثاً بعدد 198 متسولاً ومتسولة منهم 29 متسولاً عمانياً ذكرا، و169 متسولاً وافداً (128 ذكرا و41 أنثى). وبعدها محافظة البريمي بإجمالي 52 متسولاً ومتسولة منهم 11 متسولاً عمانياً (7 ذكور و4 إناث)، و41 متسولاً وافداً (33 ذكرا و8 إناث)، وآخرها محافظة الظاهرة بعدد 12 متسولاً ومتسولة جميعهم من الوافدين (5 ذكور و7 إناث).

وفيما يتعلق بالمراحل العمرية للمتسولين، فإن أعمار الأقل من 12 سنة بلغ عددهم 105 متسولين (71 ذكرا و34 أنثى)، وبلغ عدد ممن تتراوح أعمارهم بين (12 و17) سنة 120 متسولا (104 ذكور و16 أنثى)، وفي المرحلة العمرية التي تتراوح بين (18 و39) سنة فقد بلغ عددهم 475 متسولاً منهم (357 ذكرا و118 أنثى)، وعدد من في المرحلة العمرية بين (40 و59) سنة 302 متسولاً (230 ذكرا و72 أنثى)، إلى جانب المرحلة العمرية من 60 سنة فأكثر فقد بلغ عددهم فيها 69 متسولاً (62 ذكرا و7 أنثى).

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات بحق المتسولين المضبوطين العمانيين، منهم 77 متسولاً تم إخلائهم بتعهد، وعدد 15 متسولاً تم إحالتهم إلى شرطة عمان السلطانية، أما المتسولين الوافدين فقد تمت إحالة 729 متسولاً إلى شرطة عمان السلطانية، و10 متسولين أحيلوا إلى فريق عمل التفتيش المشترك، و240 متسولاً تم إخلاؤهم بتعهد الكفيل.