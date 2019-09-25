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عُمان مستعدة.. دائمًا

الأربعاء 25 سبتمبر 2019 08:29 ص بتوقيت مسقط

عُمان مستعدة.. دائمًا

تحقَّقت النهضة المباركة في بلادنا بفضل الرعاية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- لمسيرة التنمية الشاملة، والتي عمَّت أرجاء البلاد ومختلف القطاعات؛ فتحققت لنا سُبل الرخاء والاستقرار والأمان، وهذه النهضة استطاعتْ أيضًا -وبجدارة- بناء دولة المؤسسات، فما إن تشهد السلطنة أيَّ تحدٍّ إلا ونجد مؤسساتنا القوية جاهزة لمجابهته وتجاوزه.

لذلك؛ عندما تهبُّ علينا الأنواء المناخية المختلفة، تُعلن مُختلف المؤسسات جاهزيتها التامة للتعامل معها، وهذا يتَّضح في البيانات الصادرة عن مختلف الجهات، والإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل مع هذه الأنواء، أولا: من أجل حماية المواطن والمقيم في كل بقعة على أرض الوطن، وثانيا: من أجل الحفاظ على مُكتسبات النهضة.

وفي ظلِّ الأنواء المناخية التي تتعرَّض لها محافظتا جنوب الشرقية والوسطى، أظهرت مُؤسساتنا بقوة أن عُمان مستعدة دائما للتعامل مع مختلف الظروف والتحديات... فلله الحمد دائما وأبدا على نعمه التي يفيضُ بها على وطننا الغالي عُمان.

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