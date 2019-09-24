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تشخيص آلام الأسنان وصرف الأدوية.. بالفيديو كول!

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 11:39 م بتوقيت مسقط

تشخيص آلام الأسنان وصرف الأدوية.. بالفيديو كول!

 

ترجمة- رنا عبد الحكيم

عندما يشعر الأنسام بألم الأسنان فإن كل ما يريده هو العلاج الفوري، لكن انتظار موعد طبيب الأسنان يزيد الطين بلة.

ووفقًا للأبحاث التي نشرها العام الماضي مركز الملكة الطبي في نوتنجهام ببريطانيا، فإن بعض المرضى يعانون من ألم شديد للغاية أثناء انتظار موعدهم، وهم يعانون من جرعة زائدة من الباراسيتامول.

وأظهرت الأرقام أن أكثر من ثلث الجرعات الزائدة العرضية من المسكنات سببها محاولات لتخفيف آلام الأسنان. ولكن هل يكمن القرار السريع لمثل هذا الألم في تطبيق على هاتفك المحمول؟ هذا بات مؤكدا؛ إذ يعتقد طبيبا الأسنان ديباك أولاك وكيان دينسا ذلك، على ما نشرت صحيفة "ديلي ميل البريطانية".

فقد قام الطبيبان بإطلاق تطبيق Tooth Fairy، وهو أول تطبيق للاتصال عبر الفيديو بأطباء الأسنان في المملكة المتحدة. ويوفر استشارات بكاميرا الويب مع أطباء الأسنان المتخصصين، الذين يمكنهم تقديم المشورة ووصف المضادات الحيوية وترتيب المواعيد وجهاً لوجه عند الضرورة.

ويتم تحميل التطبيق مجانا على الهاتف المحمول ثم يدفع المريض 25 جنيها استريلنيا للحصول على استشارة في المرة الواحدة بعد تحديد موعد فوري مع طبيب الأسنان لكي تتم الاستشارة عبر فيديو كول.

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