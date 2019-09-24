تقنية جديدة للتعرف على الهوية تعتمد على شرايين الدم!

ترجمة- رنا عبد الحكيم

في حين أن معظم شركات تكنولوجيا تحدد هوية الإنسان من خلال التركيز على تقنيات التعرف على الوجه، تزعم إحدى الشركات الناشئة الصينية أنها طورت نظاما جديدا أكثر دقة يعتمد على السمات الدقيقة للأوردة داخل اليد البشرية، على ما ذكر موقع "أوديتي سنترال".

وطورت شركة MELUX تقنية "إير ويف"، وهو نظام لتحديد الهوية ويعمل بكفاءة لا تصدق، ويقال إنه أكثر دقة مليون مرة من تقنية التعرف على الوجه. ومن المعروف أنه لا يوجد سوى 80 إلى 280 نقطة ميزة على الوجه يمكن للذكاء الاصطناعي تقييمها عند إجراء مسح للفرد، لكن "إير ويف" قادر على مسح أكثر من مليون نقطة مميزة صغيرة في راحة اليد في أقل من ثلاثة أجزاء من الثانية الواحدة، مما يجعل تزويره أمرا مستحيلًا تقريبًا.

وقال شيه تشينغلو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة MELUX لصحيفة "تشاينا ديلي" إن تقنية "إير ويف" التي تعتمد على تكنولوجيا التعرف على أوردة اليد والمستندة إلى الذكاء الاصطناعي، قادرة على استشعار ملايين النقاط المميزة الدقيقة من الأوردة الرئيسية إلى الشعيرات الدموية، باستخدام موجة واحدة فقط على اليد، مما يمكّن المستخدمين من التحرك أثناء استخدام تلك التقنية.

وترى شركة MELUX أن الخيارات الحالية إما أن تكون قابلة للاستغلال بواسطة خبراء مكافحة الجرائم الإلكترونية، أو غير ودية لكبار السن. فمن وجهة نظر البعض تعد التقنية الحالية فيما يتعلق بالتعرف على الوجه انتهاكا للخصوصية، لذلك تعد "اير ويف" أكثر كفاءة وأمانًا، وسهلة الاستخدام من قبل أي شخص، وأقل تدخلاً.