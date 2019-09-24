التحذير رقم 5: "هيكا" تعبر الوسطى.. ومحافظة جديدة تتأثر

مسقط- الرؤية

أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية التحذير رقم 5 عن الحالة المدارية "هيكا"، وقالت إن آخر خرائط الأقمار الاصطناعية توضح عبور مركز الحالة المدارية "هيكا" ساحل محافظة الوسطى، مما أدى إلى هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة.

وتشير تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى استمرار التأثيرات المباشرة للحالة المدارية "هيكا" على محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية؛ حيث من المحتمل أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المتفرقة، والتي قد تكون غزيرة أحيانا مصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد.

بينما تشمل التأثيرات غير المباشرة على محافظة ظفار وجبال الحجر بأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانًا.

كما يستمر البحر هائج الموج على سواحل محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية، ويتراواح أقصى ارتفاع له من 3 إلى 4 أمتار، فيما يكون البحر متوسط الموج على بقية سواحل السلطنة ويتراوح أقصى ارتفاع له من 1.5 متر إلى 2.5 متر.

وتهيب الهيئة العامة للطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة. كما تدعو الهيئة إلى ضرورة متابعة التحذيرات والنشرات والجوية الصادرة عنها.

إلى ذلك اتخذت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ممثلة في دائرة إدارة المخاطر في وقت مبكر ومنذ الإعلان عن الحالة المدارية "هيكا"، جميع الإجراءات الاحترازية المطلوبة في مثل هذه الحالات؛ حيث تم تشكيل فريق عمل الطوارئ. وعقدت الهيئة اجتماعا مع المقاولين والشركات العاملة في الدقم والجهات ذات العلاقة وإبلاغهم بالحالة الجوية وضرورة الاستعداد لإخلاء مواقع العمل عند تطور الحالة الجوية، كما قام الفريق بزيارة المواقع المعرضة للمخاطر وشرح الحالة الجوية للعاملين وإبلاغهم بالإجراءات التي عليهم اتخاذها وكيفية إخلاء المواقع. وتم اليوم الثلاثاء إخلاء جميع المواقع الخطرة بما فيها الحوض الجاف وميناء الدقم ومشروع مصفاة الدقم ومساكن العمال الواقعة بالقرب من الأودية وغير المبنية بالمواد الثابتة. وقالت الهيئة إنها مستمرة في التواصل مع الشركات العاملة بالدقم عبر قنوات التواصل الالكتروني وإبلاغهم بمستجدات الحالة المدارية. وأكدت الهيئة- في بيان صحفي- استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية والجهات الأخرى ذات العلاقة لاتخاذ أي إجراءات إضافية متى ما استدعت الظروف ذلك.

وفي سياق متصل، تم تفعيل اللجان العسكرية الفرعية لإدارة الحالات الطارئة بقوات السلطان المسلحة في كل من محافظة الوسطى، ومحافظتي جنوب وشمال الشرقية.

وجاء التفعيل في إطار استعدادات قوات السلطان المسلحة للتعامل مع الحالة المدارية "هيكا"، من أجل للوقوف على الاستعدادات والجاهزية لكافة التشكيلات والقواعد الجوية والبحرية والوحدات في قوات السلطان المسلحة والدوائر الأخرى في وزارة الدفاع لتقديم الدعم للمواطنين والمقيمين، وإسناد المؤسسات الحكومية الأخرى والخاصة وفقًا لمتطلبات الموقف وذلك من خلال عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي ونقل المؤن والمساعدات والمواد الغذائية المختلفة وفق الحاجة إليها.

وتقوم حاليا قوات السلطان المسلحة بعمليات الاستطلاع بكافة أنواعه البري والجوي والبحري للمناطق التي من المتوقع تأثرها بالحالة المدارية "هيكا" والتعامل مع الآثار المترتبة عليها.