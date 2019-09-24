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أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على بعض المناطق بالسلطنة

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 11:25 م بتوقيت مسقط

أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على بعض المناطق بالسلطنة

 

مسقط - الرؤية

أوضحت آخر صور الأقمار الاصطناعية عبور مركز الحالة المدارية (هيكا) ساحل محافظة الوسطى مما أدى الى هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة.

وأشارت تحاليل المركز الوطني للانذار المبكر من المخاطر المتعددة إلى استمرار التأثيرات المباشرة للحالة المدارية (هيكا) على محافظتي الوسطى وجنوب الشرقية حيث من المحتمل أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المتفرقة قد تكون غزيرة أحيانا مصحوبة برياح نشطة وتساقط لحبات البرد.

بينما تشمل التأثيرات غير المباشرة على محافظة ظفار وجبال الحجر بأمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا .

كما يستمر البحر هائج الموج على سواحل محافظتي جنوب الشرقية والوسطى ويتراوح أقصى ارتفاع له من 3 إلى 4 أمتار، فيما يكون متوسط الموج على بقية سواحل السلطنة ويتراوح أقصى ارتفاع له من 15 إلى 25 مترا.

وتهيب الهيئة العامة للطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

وتدعو الهيئة العامة للطيران المدني الجميع بضرورة متابعة التحذيرات والنشرات الجوية الصادرة عنها.

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