صدور التحذير رقم 4 حول إعصار "هيكا" .. وبدء إخلاء الدقم

مسقط- الرؤية

أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية التحذير رقم 4 عن الإعصار المداري "هيكا" المتمركزة غرب بحر العرب.

وأشارت أخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، إلى تمركز الإعصار المداري "هيكا" غرب بحر العرب على خط عرض 19.9 شمال، وخط طول 58.6 شرقا، وتقدر سرعة الرياح السطحية حول مركز العاصفة 64 عقدة (119 كم/ ساعة) وتبعد عن سواحل السلطنة (الدقم) حوالي 20 كم.

ويواصل الإعصار المداري تحركه باتجاه الغرب نحو سواحل محافظتي جنوب الشرقية والوسطى؛ حيث من المتوقع عبور المركز بين جزيرة مصيرة ورأس مدركة خلال الساعات المقبلة مع هطول أمطار غزيرة الى غزيرة جدا وتتراوح كميات الأمطارالمتوقعة بين 60 إلى 100 ملم، تؤدي إلى جريان الأودية، ورياح شديدة السرعة تترواح بين 55 إلى 65 عقدة.

ويكون البحر هائج الموج على سواحل جنوب الشرقية والوسطى ويتراوح أقصى ارتفاع له من 4 إلى 6 أمتار مع احتمال امتداد مياه البحر على المناطق الساحلية المنخفضة، فيما يكون البحر متوسط الموج على بقية سواحل السلطنة ويترواح أقصى ارتفاع له من 1.5 إلى 2.5 متر.

وتهيب الهيئة العامة للطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة. كما تدعو الهيئة إلى ضرورة متابعة التحذيرات والنشرات والجوية الصادرة عنها.

‎إلى ذلك اتخذت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ممثلة في دائرة إدارة المخاطر في وقت مبكر ومنذ الإعلان عن الحالة المدارية "هيكا"، جميع الإجراءات الاحترازية المطلوبة في مثل هذه الحالات؛ حيث تم تشكيل فريق عمل الطوارئ.

وعقدت الهيئة اجتماعا مع المقاولين والشركات العاملة في الدقم والجهات ذات العلاقة وإبلاغهم بالحالة الجوية وضرورة الاستعداد لإخلاء مواقع العمل عند تطور الحالة الجوية، كما قام الفريق بزيارة المواقع المعرضة للمخاطر وشرح الحالة الجوية للعاملين وإبلاغهم بالإجراءات التي عليهم اتخاذها وكيفية إخلاء المواقع.

وتم اليوم الثلاثاء إخلاء جميع المواقع الخطرة بما فيها الحوض الجاف وميناء الدقم ومشروع مصفاة الدقم ومساكن العمال الواقعة بالقرب من الأودية وغير المبنية بالمواد الثابتة.

وقالت الهيئة إنها مستمرة في التواصل مع الشركات العاملة بالدقم عبر قنوات التواصل الالكتروني وإبلاغهم بمستجدات الحالة المدارية.

وأكدت الهيئة- في بيان صحفي- استمرار التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية والجهات الأخرى ذات العلاقة لاتخاذ أي إجراءات إضافية متى ما استدعت الظروف ذلك.

إلى ذلك تم تفعيل اللجان العسكرية الفرعية لإدارة الحالات الطارئة بقوات السلطان المسلحة في كل من محافظة الوسطى، ومحافظتي جنوب وشمال الشرقية.

وجاء التفعيل في إطار استعدادات قوات السلطان المسلحة للتعامل مع الحالة المدارية "هيكا"، من أجل للوقوف على الاستعدادات والجاهزية لكافة التشكيلات والقواعد الجوية والبحرية والوحدات في قوات السلطان المسلحة والدوائر الأخرى في وزارة الدفاع لتقديم الدعم للمواطنين والمقيمين، وإسناد المؤسسات الحكومية الأخرى والخاصة وفقًا لمتطلبات الموقف وذلك من خلال عمليات البحث والإنقاذ والإخلاء الطبي ونقل المؤن والمساعدات والمواد الغذائية المختلفة وفق الحاجة إليها.

وتقوم حاليا قوات السلطان المسلحة بعمليات الاستطلاع بكافة أنواعه البري والجوي والبحري للمناطق التي من المتوقع تأثرها بالحالة المدارية "هيكا" والتعامل مع الآثار المترتبة عليها.