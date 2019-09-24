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إعصار "هيكا": قوة إسناد إضافية من "الدفاع المدني" .. وتنبيه للسياح ونزلاء الفنادق

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 03:14 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

قامت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بتحريك قوة إضافية لإسناد مراكز الهيئة في المحافظات التي ستشهد تأثيراً مباشراً للحالة  المدارية "هيكا".

من جهة أخرى نبهت وزارة السياحة المنشآت الفندقية والسياحية بحث النزلاء والسياح على ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة.

وأهابت الوزارة بعدم السماح للسياح بارتياد البحر خلال هذه الفترة، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الاحترازية بكل ما يكفل سلامة ومرتادي المنشآت الفندقية والسياحية ومتابعة آخر المستجدات من مصدرها الرسمي.

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