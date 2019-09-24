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كيف نجح الحوثيون في ضرب منشأتي النفط في السعودية ؟ .. ظريف يجيب

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 02:18 م بتوقيت مسقط

كيف نجح الحوثيون في ضرب منشأتي النفط في السعودية ؟ .. ظريف يجيب

نيويورك - الوكالات

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الحوثيين زادوا بأنفسهم من مدى صواريخهم، وبفضل ذلك تمكنوا من ضرب المنشآت النفطية في السعودية.

وفي حوار مع شبكة تلفزيون "CBS" الأمريكية قال ظريف إن الحوثيين حصلوا على أسلحة من الرئيس الراحل علي عبد الله صالح كان اشتراها "من الأموال السعودية خلال فترة حكمه الطويلة".

وأكد رئيس الدبلوماسية الإيرانية في الوقت نفسه أن الحوثيين لديهم التكنولوجيا المتطورة والدراية الفنية التي سمحت لهم بتحسين الأسلحة التي بحوزتهم.

وشدد ظريف على أن السعودية لم تقدم أية أدلة على تورط إيران في الهجوم الذي استهدف معملين لتكرير النفط في مناطقها الشرقية.

الأوضاع في المنطقة كانت تدهورت بشكل حاد بعد أن تعرض معملان تابعان لشركة أرامكو السعودية لهجوم بطائرات مسيرة في 14 سبتمبر، ما تسبب في خفض المملكة لإنتاجها النفطي لأكثر من النصف.

وفيما تبنى الحوثيون الهجوم وأعلنوا أنهم نفذوه باستخدام 10 طائرات مسيرة، رفضت الرياض وواشنطن هذه الرواية وأكدتا مسؤولية إيران المباشرة عن الهجوم باستخدام طائرات مسيرة وصواريخ مجنحة.

 

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