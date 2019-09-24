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"الأرصاد" تصدر التحذير رقم (3) من "هيكا"

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 11:06 ص بتوقيت مسقط

"الأرصاد" تصدر التحذير رقم (3) من "هيكا"
مسقط- الرؤية
 

أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية التحذير رقم (3) من العاصفة المدارية "هيكا" المتمركزة غرب بحر العرب.

وقالت المديرية في التحذير، إن آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، تشير إلى تمركز العاصفة المدارية "هيكا" غرب بحر العرب على خط عرض 20.0 شمال، وخط طول 59.5 شرقا، وتقدر سرعة الرياح السطحية حول مركز العاصفة من 65 إلى 70 عقدة (120-130 كم/ ساعة) وتبعد عن سواحل السلطنة (جزيرة مصيرة) حوالي 80 كم، وتبعد أقرب كتلة سحب ركامية 30 كم.

 

وأضاف التحذير أن العاصفة المدارية تواصل تحركها باتجاه الغرب نحو سواحل محافظتي جنوب الشرقية والوسطى؛ حيث من المتوقع عبور المركز بين جزيرة مصيرة ورأس مدركة مساء اليوم بين الساعة الثالثة والسابعة مساءا مع هطول أمطار غزيرة الى غزيرة جدا وتتراوح كميات الأمطارالمتوقعة بين 60 إلى 100 ملم، ورياح شديدة السرعة تترواح بين 55 إلى 65 عقدة.

 

ويكون البحر هائج الموج على سواحل جنوب الشرقية والوسطى ويتراوح أقصى ارتفاع له من 4 إلى 6 أمتار مع احتمال امتداد مياه البحر على المناطق الساحلية المنخفضة، فيما يكون البحر متوسط الموج على بقية سواحل السلطنة ويترواح أقصى ارتفاع له من 1.5 إلى 2.5 متر.

وتهيب الهيئة العامة للطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، كما تهيب بعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة. كما تدعو الهيئة إلى ضرورة متابعة التحذيرات والنشرات والجوية الصادرة عنها.



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