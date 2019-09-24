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اللجنة تدعو مختلف المؤسسات وأفراد المجتمع لبذل مزيد من الجهد لحماية الأطفال

"حقوق الإنسان" تأسف لتكرار حوادث الإهمال.. وتعزي أسرة الطفلة المُتوفاة بالرستاق

الثلاثاء 24 سبتمبر 2019 08:36 ص بتوقيت مسقط

"حقوق الإنسان" تأسف لتكرار حوادث الإهمال.. وتعزي أسرة الطفلة المُتوفاة بالرستاق

مسقط - الرؤية

أعربت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان عن مُواساتها لأسرة الطفلة المُتوفاة التي تم نسيانها في حافلة مدرسية بولاية الرستاق.

وقالت اللجنة في بيان صحفي: "وإذ تتقدم اللجنة بتعازيها إلى أسرة الفقيدة ليؤسفها أن تتكرر حوادث الإهمال نحو الأطفال رغم التنبيه المتواصل، والتوعية المستمرة من قبل الجهات المختصة".

وأضاف البيان: "وتدعيمًا للجهود المبذولة والمشكورة من قبل الجهات المعنية، كانت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان قد خصصت جانبًا من برامجها التوعوية لهذا الموضوع، وانتجت وبثت أفلامًا توعوية مصورة، وأعدت مطبوعات، وقدمت العديد من المحاضرات من أجل التصدي لهذه الظاهرة المؤسفة المتكررة".

وزاد البيان قائلا: "ومع كل التقدير للجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة، فإنَّ اللجنة ترجو وتدعو كل من لهُ علاقة في مختلف المؤسسات، وأفراد المجتمع إلى بذل المزيد من الجهود للمحافظة على أبنائنا الأطفال، وحمايتهم من الإساءة والإهمال حيث إن ذلك حق لهم، وواجب علينا جميعًا تحقيقهُ".

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