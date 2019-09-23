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"الأرصاد": العاصفة "هيكا" تبعد عن سواحل السلطنة بـ 430 كم

الإثنين 23 سبتمبر 2019 07:20 م بتوقيت مسقط

"الأرصاد": العاصفة "هيكا" تبعد عن سواحل السلطنة بـ 430 كم

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للارصاد الجوية، إن أخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، تشير إلى تمركز العاصفة المدارية "هيكا" وسط بحر العرب، وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز من 34 إلى 40 عقدة (61-72 كم / ساعة) وتبعد عن سواحل السلطنة (مصيرة) حوالي 430 كم، وتبعد أقرب كتلة سحب ركامية 320 كم من جزيرة مصيرة.

ومن المحتمل تأثر جنوب الشرقية والوسطى بتأثيرات مباشرة من مساء الغد الثلاثاء بأمطار متفاوتة الغزارة ما بين 30 إلى 60 ملم، ورياح نشطة.

ويكون البحر هائج الموج على سواحل جنوب الشرقية والوسطى ويتراوح أقصى ارتفاع له من 3 إلى 6 أمتار مع احتمال امتداد مياه البحر على المناطق الساحلية المنخفضة.

 

 

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