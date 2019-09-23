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ضمن مشاركتها في أعمال مؤتمر عُمان للتجارة الإلكترونية

"بريد عُمان" تسلط الضوء على أهمية دور الخدمات البريدية في تنمية التجارة الإلكترونية

الإثنين 23 سبتمبر 2019 06:52 م بتوقيت مسقط

"بريد عُمان" تسلط الضوء على أهمية دور الخدمات البريدية في تنمية التجارة الإلكترونية

مسقط - الرؤية

شاركَ الرئيسُ التنفيذيُّ لـ"بريد عُمان" -إحدى شركات مجموعة "أسياد"- في مؤتمر عُمان للتجارة الإلكترونية، والذي نظمته وزارة التجارة والصناعة، تحت شعار "كل شيء عبر الإنترنت"، وسلط عبدالملك البلوشي الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه الخدمات البريدية في قطاع التجارة الإلكترونية، مؤكداً أهمية التكامل مع المؤسسات المعنية بالسلطنة.

واستعرضَ البلوشي سُبلَ استفادة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شبكة بريد عُمان، ومساهمتها في توسيع أعمالهم وتعزيز نموها. وتحدَّث عن مُستجدات أداء الشركة، وأبرز مستويات الكفاءة العالية التي أسهمت في تحسين سرعة الفرز بـ128%، وخدمة البريد العاجل لتسليم البعائث في الوقت المحدد، ووصلت النسبة إلى 97.4% في شهر أغسطس 2019. وكانت "بريد عُمان" قد حصلت خلال فبراير الماضي على شهادة "ملتزمون بالتميز المؤسسي" من المؤسسة الأوربية لإدارة الجودة (EFQM).

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