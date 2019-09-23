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3 مواجهات قوية في دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال

الإثنين 23 سبتمبر 2019 06:12 م بتوقيت مسقط

3 مواجهات قوية في دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال

عواصم - الوكالات

تقام غدا الثلاثاء، 3 مباريات في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، تجمع بين النجم الساحلي التونسي وشباب الأردن، والسالمية الكويتي مع القوة الجوية العراقي، ومولودية الجزائر أمام ظفار العماني.
وعلى ملعب المنستير في سوسة، يلتقي النجم الساحلي، حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، إيابا مع ضيفه شباب الأردن، الذي حسم نتيجة مباراة الذهاب لصالحه بالفوز 2-1.
وسجل ثنائية شباب الأردن في الذهاب كل من يوسف النبر ومحمد مصطفى، بينما تكفل عمار الجمل لاعب النجم الساحلي بهدف فريقه الوحيد، الذي يكفيه الفوز 1-0 إيابا لضمان العبور إلى الدور التالي، بينما يحتاج منافسه للفوز أو التعادل بأي نتيجة لبلوغ ثمن النهائي.
وفي الجزائر، يستضيف فريق مولودية الجزائر نظيره ظفار العماني على ملعب 5 جولية، في ذهاب دور الـ32، ويسعى كل طرف لتحقيق نتيجة إيجابية لضمان العبور إلى المرحلة المقبلة.
وتقام مباراة العودة بين الفريقين يوم 30 سبتمبر المقبل على ملعب المجمع الشبابي معقل نادي ظفار بمدينة صلالة.
وعلى استاد ثامر، يستضيف السالمية الكويتي فريق القوة الجوية، في إياب دور الـ32، لحسم هوية المتأهل إلى ثمن النهائي.
القوة الجوية حسم نتيجة مباراة الذهاب لصالحه، وحوّل تأخره بهدف مساعد ندا لاعب السالمية إلى فوز بنتيجة 3-1، بفضل الثلاثية التي سجلها كل من محمد زهر وإبراهيم بابش وحسين جبار.
السالمية يحتاج للفوز بهدفين دون رد أو بفارق 3 أهداف لضمان التأهل إلى الدور التالي، بينما يكفي القوة الجوية التعادل أو الفوز بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف لحجز مقعد في ثمن النهائي.

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