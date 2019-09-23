بنك عُمان العربي يحتفل بافتتاح فرع شامل في مركز أعمال "أومينفست" بمدينة العرفان

مسقط – الرؤية

احتفل بنك عُمان العربي بافتتاح فرعه الجديد في مركز أعمال أومينفست بمدينة العرفان، في إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز حضوره في السوق المحلي من خلال تحديث شبكة فروعه لتتوافق مع الجودة العالية للخدمات والمنتجات والحلول المصرفية التي يوفرها لعملائه في كافة أنحاء السلطنة.

وتم افتتاح الفرع تحت رعاية خالد بن محمد الزبير، رئيس مجلس إدارة الشركة العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومينفست" وبحضور رشاد بن علي المسافر، الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي، إلى جانب عدد من كبار أعضاء الإدارة التنفيذية والموظفين في أومينفست وبنك عُمان العربي.

وقال رشاد المسافر، الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي: تشهد مدينة العرفان تحولاً واسعاً ضمن رؤية مستقبلية تتضمن تزويد جميع القاطنين فيها ومختلف الأعمال بجميع الاحتياجات اللازمة. وفي إطار نظرتنا لتعزيز قدرة البنك على تلبية متطلبات عملائه، فقد جاءت فكرة افتتاح فرع جديد في هذه المنطقة، بتصميمه المميز والحصري لبنك عُمان العربي، حيث سيعتبر إضافة مميزة ومهمة لهذه المنطقة. وسيقدم الفرع خدمات وحلولا مصرفية ميسرة ومتطورة للعملاء، بالإضافة إلى تقديم معايير عالية من الخدمات المصرفية الشخصية.

ومن جانبه، قال رشاد الشيخ، نائب رئيس مجموعة التجزئة المصرفية لبنك عُمان العربي: يضم الفرع الجديد أحدث التقنيات التي يستخدمها البنك لضمان تعزيز تجربة العملاء. ونسعى دائماً لتخطي توقعات عملائنا من خلال تحقيق هدفنا الاستراتيجي، وهو أن نصبح البنك الأول على مستوى السلطنة.

وعلى غرار الفروع التي تم افتتاحها في السابق، تم افتتاح فرع مدينة العرفان ليجسد العلامة التجارية المُحدّثة لبنك عُمان العربي بمظهر جديد ومتألق. وقد جاءت فكرة التصميم من المشهد العماني، حيث يعبر اللون الأبيض عن روعة الفن المعماري العُماني، فيما يأتي اللون البني ليعكس الكثبان الرملية المترامية، في الوقت الذي تم فيه استخدام اللون الرمادي للإشارة للجبال، لينتهي التصميم بالحواجز الزجاجية الزرقاء التي تمثل السماء.

وتم تعزيز مفهوم التصميم بعدد من الميزات والأنظمة التي تم تقديمها كجزء من استراتيجية التحول للبنك التي تستهدف منح العميل تجربة استثنائية متكاملة بدءًا من منطقة الانتظار ومناطق خاصة لتقديم الخدمات والاستشارات المصرفية مع شاشات متحركة لتحقيق تفاعل أفضل بين الزبائن وموظفي خدمة العملاء، إلى جانب جهاز التوقيع الإلكتروني وأجهزة قراءة البطاقة الشخصية التي تم توفيرها ضمن التصميم الأساسي لمكاتب موظفي الخدمة. ويضم الفرع موظفين من منفذي الصرافة وخمسة مكاتب لخدمة العملاء بطاقة استيعابية لـ50 عميلا. كما يضم الفرع الجديد أسوة ببقية فروع البنك الشاملة، قسمًا لعملاء النخبة "إيليت" يتسع لأكثر من عشرة عملاء بهدف منح العملاء تجربة حصرية وخاصة وفريدة من نوعها.