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استثمارات البنك في برامج المسؤولية الاجتماعية تزيد على مليون ريال عماني سنويا

بنك مسقط أكبر مؤسسة مالية موظِّفة للشباب العماني بـ 3507 موظفين ونسبة تعمين 95%

الإثنين 23 سبتمبر 2019 05:59 م بتوقيت مسقط

Bank Muscat hold workshops for ACCA students
Bank Muscat -Thadamoun Launch

 

 

  • يضخ ملايين الريالات كضرائب سنوية لدعم الاقتصاد الوطني
  • في المرتبة الثانية من حيث عدد المؤمن عليهم النشطين

 

 

مسقط – الرؤية

 

يُواصل بنك مسقط تحقيق إنجازات ونجاحات كمؤسسة رائدة في تنمية وتطوير الموارد البشرية العمانية من خلال توفير الفرص الوظيفية والتدريبية والمنح الدراسية للشباب العماني. ويعد البنك أكبر المؤسسات المالية في توظيف الشباب سنوياً وتنفيذ الخطط والبرامج التي تحقق الاستدامة في توفير مزيد من الفرص الوظيفية في مُختلف المجالات والتخصصات المتعلقة بالبنك.

ويولي بنك مسقط مجال المسؤولية الاجتماعية ودعم أنشطة المجتمع أولية وأهمية كبرى من خلال تخصيص نسبة سنوية من أرباح البنك لطرح المبادرات والبرامج المستدامة التي تشمل مختلف المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والرياضية.

 

كما يحرص البنك على الاهتمام بمختلف فئات المجتمع ومن بينها فئات الضمان الاجتماعي وفئات الدخل المحدود في كافة محافظات وولايات السلطنة عبر مبادرات وبرامج تحقق نتائج إيجابية وتساهم في تعزيز التواصل الاجتماعي بين البنك وكافة فئات المجتمع وتعزز من الشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية والأهلية في تنفيذ هذه البرامج الاجتماعية.

وبحسب تقارير مؤسسات محلية وإقليمية من بينها مؤسسةCSR Hub  فإنَّ بنك مسقط يتصدر البنوك والمؤسسات العمانية في دعم أنشطة وفعاليات المجتمع، ويواصل تعزيز دوره الريادي في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في دفع الضرائب السنوية التي تقدر بملايين الريالات إضافة إلى مساهمته في دعم مختلف المؤسسات والشركات عبر برامج تمويلية وتسهيلات مصرفية ساهمت في تنمية وتطوير القطاع الخاص.

وفي مجال تنمية وتطوير الموارد البشرية ودعماً لجهود الحكومة في مجال تشغيل القوى العاملة الوطنية نجح بنك مسقط في استقطاب مجموعة كبيرة من الشباب العماني الباحث عن عمل، حيث بلغ إجمالي عدد العمانيين الذين يعملون في مختلف الفروع ودوائر وأقسام البنك 3507 عمانيين بنهاية أغسطس بنسبة تعمين وصلت إلى 95% متصدراً بذلك القطاع المصرفي العماني في توفير الفرص الوظيفية للشباب العماني.

ويحرص بنك مسقط على تنفيذ خطط التدريب والتأهيل من خلال البرامج والدورات المتخصصة وبلغ عددها 504 برامج تدريبية لموظفي البنك إلى جانب توفير 890 فرصة تدريبية للطلبة العمانيين في الجامعات والكليات. ويساهم البنك في دعم الموظفين العمانيين لاستكمال دراساتهم العليا، وقدم 7 منح دراسية خارج السلطنة و104 منح دراسية داخل السلطنة، كما تقوم أكاديمية جدارة المرخصة كمركز تدريب من وزارة القوى العاملة بدور بارز في هذا المجال.

وتعزيزاً لدوره الريادي في مجال التوظيف وتوفير فرص العمل للشباب العماني وقع بنك مسقط اتفاقية تعاون مع شركة تنمية نفط عمان لتدريب وتشغيل عدد 50 شاباً وشابة من  الخريجين  الباحثين عن عمل، وذلك ضمن الجهود التي يبذلها البنك في مجال توفير فرص التدريب والتشغيل للشباب العماني ودورهم الريادي في تنمية وتطوير الموارد البشرية العمانية وتعزيز الجهود المبذولة من وزارة القوى العاملة في هذا المجال، حيث تشتمل الاتفاقية على ترشيح  50 شاباً عمانيا من الخريجين الباحثين عن عمل من حملة شهادة البكالوريوس وفي تخصصات المحاسبة والمالية وذلك للمشاركة في برنامج متخصص ومهني تقدمه جمعية المحاسبين القانويين المعتمدين (ACCA)  لمدة 18 شهراً بحيث يقوم بنك مسقط بتقديم علاوة مالية شهرية للمتدربين طوال فترة البرنامج وتوفير الفرص الوظيفية للمشاركين في البرنامج بعد إكمال التدريب.

وفي مجال المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع يعد بنك مسقط أحد أكبر المؤسسات بالسلطنة التي تولي هذا المجال أولوية وأهمية كبرى ومن المؤسسات الرائدة التي تخصص نسبة سنوية من الأرباح لتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية، حيث تتضمن قائمة المبادرات المجتمعية للبنك أكثر من 10 برامج مستدامة منها مبادرة بصمات إلى جانب برنامج "تضامن" وبرنامج "جسر المستقبل" وبرنامج "الملاعب الخضراء" وبرنامج "المستثمر الصغير" وأكاديمية الوثبة.

ودشن بنك مسقط المبادرة  الوطنية "بصمات" وتشتمل على 4  محاور رئيسية هي: الثقافة المالية  وتنمية المؤسسات الصغيرة في قطاع السياحة والمساحات الخضراء ودعم التوجهات الصديقة للبيئة وترشيد استهلاك الطاقة.

ونفذ البنك مشروع تطوير قرية مسفاة العبريين بولاية الحمراء والبدء في إنشاء حديقة في منطقة الخوض بولاية السيب وحملة توعوية بالتعاون مع الهيئة العامة لحماية المستهلك وتنفيذ برنامج "المستثمر الصغير" بالتعاون مع المركز الوطني للتوجيه المهني بوزارة التربية والتعليم ومؤسسة إنجاز عمان والذي نجح في تدريب أكثر من 10,500 طالب وطالبة العام الماضي في مجال تعزيز الثقافة المالية إلى جانب تدريب أكثر من 30,000 طالب وطالبة خلال السنوات الثلاث الماضية.

كما يواصل بنك مسقط دعمه الكبير للرياضة العمانية عبر برنامج "الملاعب الخضراء" الذي حقق العديد من الإنجازات في مجال دعم الفرق الأهلية. وقد احتفل البنك مؤخرا بافتتاح مجموعة من الملاعب المعشبة في مختلف ولايات السلطنة ووصل عدد الفرق التي استفادت من تمويل البنك إلى نحو 108 فرق، كما احتفل البنك بافتتاح 61 ملعباً موزعة في مختلف محافظات السلطنة.

ويواصل برنامج "تضامن" من بنك مسقط توزيع الدعم لنشر الفرح والسرور في نفوس الأسر العمانية المستفيدة من البرنامج من خلال توفير الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، وقد شمل الأسر المستحقة في ولايات الشرقية والداخلية ومسقط والباطنة والظاهرة، ووصل عدد الأسر المستفيدة من الدعم لهذا العام أكثر من 170 أسرة عمانية من فئة الضمان الاجتماعي، وخلال السنوات الماضية استفاد من البرنامج أكثر من 1000 أسرة.

وضمن مبادرات وجهود بنك مسقط في مجال التعليم، يقدم بنك مسقط سنوياً 20 بعثة دراسية داخلية لخريجي شهادة دبلوم التعليم العام بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وذلك ضمن برنامج "جسر المستقبل" الذي أطلقه البنك في 2012 بهدف تمكين الشباب لمواصلة دراساتهم الجامعية.

كذلك شارك بنك مسقط  في إنجاح المشروع التطوعي "فك كربة" في نسخته السادسة والذي تنظمه جمعية المحامين العمانية بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ومجلس الشؤون الإدارية للقضاء، وقدم بنك مسقط هذا العام مساهمة مالية لفك أسر المعسرين وعددهم 220 حالة من السجناء، ليصل عدد المستفيدين من مساهمة البنك 411 حالة.

 

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