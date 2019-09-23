الإثنين, 23 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
38 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. دولي
  5. عرض الخبر

آشلي وديوكوفيتش يحتفظان بقمة التصنيف العالمي للتنس

الإثنين 23 سبتمبر 2019 05:56 م بتوقيت مسقط

آشلي وديوكوفيتش يحتفظان بقمة التصنيف العالمي للتنس

لندن - روتيرز

حافظت الأسترالية آشلي بارتي على قمة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، بفارق ضئيل يصل لـ321 نقطة عن التشيكية كارولينا بليسكوفا، وحلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا ثالثة، وخلفها اليابانية نعومي أوساكا.

وشهدت المراكز الـ20 الأولى عدة تغييرات؛ أبرزها صعود الألمانية أنجليك كيربر ثلاثة مراكز، لتحل في التصنيف الـ12 عالميا، بعد وصولها نصف نهائي البطولة اليابانية، وكذلك الأمريكية ماديسون كيز، التي حلت في التصنيف الـ13. وبالمثل، صعدت الأمريكية صوفيا كينين للتصنيف الـ17، متقدمةً ثلاثة مراكز.

وفي سياق ذي صلة، حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على صدارة التصنيف العالمي، والذي لم يشهد أي تغييرات في المراكز العشر الأولى. وشارك الأسبوع الماضي، الكثير من اللاعبين في منافسات كأس ليفر، وهي البطولة التي لا تمنح النقاط للاعبين في التصنيف العالمي.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 مارس 2015

موراي يتبادل مركزه مع نيشيكوري في التصنيف العالمي للتنس

المزيد

12 مايو 2015

خسارة بطولة مدريد تطيح بنادال نحو المركز السابع من التصنيف العالمي للتنس

المزيد

17 أغسطس 2015

موراي وديوكوفيتش إلى نهائي "مونتريال للتنس"

المزيد

12 مايو 2018

نادال يفقد صدارة التصنيف العالمي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الأرصاد" تصدر التنبيه رقم 1 عن الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"هيكا" يبشر بأمطار متفاوتة الغزارة على بعض المناطق بالسلطنة

المحليات - أخبار

تفاصيل سقوط عصابة سرقة عملاء البنوك

المحليات - شرطة

آخر مستجدات الحالة المدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

مخالفة مؤسسة تجارية لإعلانها عن تخفيضات وهمية

الاقتصاد - محلي

10.95 مليار ريال إيرادات فعلية للسلطنة في 2018.. والإنفاق 13.6 مليار

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

الإمارات تدعو قطر لتلبية احتياجات مواطنيها

دولي - أخبار

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

نصرالله يحذر السعودية والإمارات: الدمار يقترب

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة