آشلي وديوكوفيتش يحتفظان بقمة التصنيف العالمي للتنس

لندن - روتيرز

حافظت الأسترالية آشلي بارتي على قمة التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، بفارق ضئيل يصل لـ321 نقطة عن التشيكية كارولينا بليسكوفا، وحلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا ثالثة، وخلفها اليابانية نعومي أوساكا.

وشهدت المراكز الـ20 الأولى عدة تغييرات؛ أبرزها صعود الألمانية أنجليك كيربر ثلاثة مراكز، لتحل في التصنيف الـ12 عالميا، بعد وصولها نصف نهائي البطولة اليابانية، وكذلك الأمريكية ماديسون كيز، التي حلت في التصنيف الـ13. وبالمثل، صعدت الأمريكية صوفيا كينين للتصنيف الـ17، متقدمةً ثلاثة مراكز.

وفي سياق ذي صلة، حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على صدارة التصنيف العالمي، والذي لم يشهد أي تغييرات في المراكز العشر الأولى. وشارك الأسبوع الماضي، الكثير من اللاعبين في منافسات كأس ليفر، وهي البطولة التي لا تمنح النقاط للاعبين في التصنيف العالمي.