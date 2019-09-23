اكتمال عقد المتأهلين لنصف نهائي "أبطال آسيا".. وعفيف والدوسري يخطفان الأضواء

كوالالمبور - الوكالات

شهد دوري أبطال آسيا، الأسبوع الماضي، حسم الأندية الأربعة المتأهلة لقبل النهائي؛ وذلك بعد منافسة قوية ومثيرة في الدور ربع النهائي.

واكتمل الأسبوع الماضي عقد الأندية المتأهلة للدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا 2019، حيث تأهل أندية السد القطري والهلال السعودي وأوراوا ريد دايموندز الياباني وغوانغزهو إيفرغراند الصيني؛ حيث ينتظر أن تتواصل المنافسة من أجل الفوز باللقب القاري الأغلى على صعيد الأندية.

وشهدتْ منافسات الدور ربع النهائي بروز أكثر من لاعب؛ كان لهم تأثير كبير في نجاح أنديتهم بالعبور والتقدم إلى المربع الذهبي. ويُلقي التقرير التالي الضوء على أبرز اللاعبين في الدور ربع النهائي؛ وفي مقدمتهم: أكرم عفيف لاعب السد القطري؛ إذ يعتبر من أبرز نجوم كرة القدم في قطر خلال الأعوام الأخيرة، وكان له تأثير واضح في فوز منتخب بلاده بلقب كأس آسيا 2019، بعدما أسهم في صناعة العدد الأكبر من الأهداف.

وفي صُفوف نادي السد يقوم عفيف بدور محوري في قيادة هجمات الفريق؛ من خلال صنع الأهداف، وفي بعض الأحيان تسجيلها. وخلال مباراة الإياب من المواجهة أمام النصر في الرياض، ورغم أن الفريق السعودي حقق الفوز في الرياض، إلا أنَّ السد نجح في تسجيل هدف ثمين خارج ملعبه، كما أنه كان صاحب نسبة الاستحواذ الأعلى على الكرة بفضل فعالية خط وسطه بقيادة عفيف.

ويعتبر لاعب خط الوسط سالم الدوسري واحداً من نجوم نادي الهلال، وذلك منذ بداية مسيرته مع الفريق عام 2011. ورغم أنه شارك في مباراتين فقط في دور المجموعات، إلا أن الدوسري كانت له مساهمات في تأهل الهلال إلى دور الـ16، ثم تواصل تألقه في دور الـ16 ليقود الهلال إلى التفوق على مواطنه الأهلي.

وقد ضرب الدوسري بقوة خلال هذه المباراة، وكان أبرز النجوم، بعدما صنع هدف التعادل للهلال عندما أرسل تمريرة متقنة إلى أندريه كاريللو، ثم سجل الهدف الثاني الثمين في الدقيقة 48. وخلال هذه المباراة، مرر الدوسري 43 تمريرة ناجحة، وبنسبة نجاح بلغت 79%، وسدد 3 محاولات على المرمى، وتسديدة واحدة خارج المرمى وصنع 3 فرص لزملائه، وفي الجانب الدفاعي شارك في التحام واحد، وأبعد الكرة مرة واحدة، وقطع 4 تسديدات، وقطع الكرة مرتين.

وواصل شينزو كوروكي التألق في صفوف أوراوا ريدز، كما فعل قبل ذلك في دور المجموعات وفي دور الـ16؛ حيث إنَّ قدراته التهديفية كان لها تأثير كبير في استمرار نجاحات الفريق الياباني. ونجح كوروكي في التسجيل الذهاب والإياب في الدور ربع النهائي، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف في البطولة، ليواصل التألق بعدما كان سجل 3 أهداف في دور المجموعات وهدفين في إياب دور الـ16.