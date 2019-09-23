منصر السلامي| اليمن

لا تسألوني بليل الحرب عن وطني

ولا عن الحب. مات الحب في اليمنِ

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كل المرايا بلون الدم تعكسها

حرب الملاعين للإنسان بالمحنِ

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تسع من العمر مرت بالعنا ولها

نار تزيد الأسى في الروح والبدنِ

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يقودها في زمان الجهل إمعة

خلف السلاطين باع الأرض في العلنِ

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وفي المتاهات حبلى بالجنون على

كف الشياطين في صنعا وفي عدنِ

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وفي الجهالات شعب غارق ودما

تســـيل من قصف غدّارٍ ومرتهنِ

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لا فرق بين الذي باسم الولاء أتى

أوبين مــن بالبخاري جاء والسننِ

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جميعهم خلف هذي الحرب قد وقفوا

وكلهــــم في لظاها أرخصوا ثمني

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وفي المحطات كم غنوا لنا ترفًا

بصوت أيوب عن أمجاد ذي يزنِ

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لكنهم من سجاح البغي قد رضعوا

وفــي بلادي أداروا الحــكم بالفتنِ

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عاثوا جميعا وفي درب الضياع رموا

شعبا تهاوى بجــب التــيه والحَزَنِ

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فلا العزيز بهم يمضي ولا اتكأت

لهم على الجــب روح دونما شجنِ

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شعب تشظى وضاعت فيه أفئدةٌ

واستفحل التيه في ميقاته الزمني

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لا شيء إلا حكايا الموت ترفعها

كف المصابين في الأرياف والمدنِ

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آه على البن يا شمس الخريف إذا

ما استبدل الناس كيس الكرْم بالكفنِ

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من أجل هذا الذي قالته قافيتي

لا تسألـــوني بليل الحرب عــن وطني