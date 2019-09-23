د. ريم سليمان الخش | باريس

حاول فبأسك أن تظل معاندا

هي صخرة فكن الجسور الصامدا

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سيزيف أنت فلا تقف إن باغتت

قمم الجبال تدحرجت ..لتعاودا

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ولقد نظرتُ فما رأيت على المدى

إلاك من وطأ البسيطة قائدا

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تمشي على ألغامها متعرّقا

ولقد تكثفت الهمومُ مصائدا

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متآكلَ النعلين مضنى كيفَ لل..

القدمين أنْ من حثّها تتقاعدا؟!!

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كدحا ستكملُ ذا الطريق توجّعا

يا ليته كان السراط الواعدا

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أو ليته بالسابغات محمّلٌ

وجعي إذا اقتحم الصحائف راعدا

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أملاحقٌ بالإثم : مضغة طينة

جُبلت على مايستفزّ الراشدا ؟!!

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ياليته ملكٌ يسبّح عاشقا

لا ذنبَ ينهشُ بالأنا متأسدا

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متمرّدٌ رهن اختياريَ سيّدٌ

حريتي جعلت طموحيَ ماردا

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ليظلّ نعلي في الثرى متفرّدا

والرأس في جوزائه متباعدا !!

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فإذا لحدتُ فلعنة أبدية

وإذا شككتُ فآيةَ وموائدا

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مهما تقمّصت التجبّرَ هامتي

قلقي يظلّ بهجسه متزايدا !!

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إذْ أنني طيّ الفناء خُلاصة

لكنْ أسيرُ إلى المآل معاندا

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فالزم سفين تعقّلٍ وامخر به

لججَ الخلاصِ تكنْ بفهمك رائدا

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(إقرأ).. فأول ما تنزّل وحيه

قلمٌ يؤسسُ للحضارة جاهدا

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نونٌ : نباهةُ من تفكرّ خاشعا

في سبر أسرار الفضاء مجالدا

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(إقرأ وربّك) لانجاةَ لجاهلٍ

يبقى من الوحشِ الهصور مطاردا

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بالجهل تفقئة العيون فلا ترى

من في اجتراحات النفوس تأبّدا

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فإذا وعيتَ كسرت قيد جهالة

أو أنْ تغورَ الى المذلة ساجدا

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أفقُ المعارف كالسماء موسّعٌ

فإذا انغلقتَ تركته متأكسدا

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في كلّ وقتٍ معضلاتٌ حلّها

حذقُ الكواسر إذْ أتته صوائدا

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فإذا الجناح كومضة ضوئية

شقّ الغياهبَ واستذاب الجامدا

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وإذا الفؤاد سفينة كونية

كشفت منارتها الضياءَ الخالدا

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سبحان من أهدى العقول مرونة

حتى تزيد معارفا وقصائدا

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ملاحظة : كلمة صوائد اشتققتها للكواسر وفق أصول الإشتقاق

ملاحظة2: هناك كلام مدغم يدل عليه مابعده...