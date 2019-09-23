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ذاتُ الخِـمارِ

الإثنين 23 سبتمبر 2019 08:54 ص بتوقيت مسقط

ذاتُ الخِـمارِ

 

أبو نبراس البوصافي | مسقط

 

سُلوني عنْ هوى ذاتِ الخمارِ

بِـأيِّ قـبـيلـةٍ وبـأيِّ دارِ

//

سلوني عن رموشٍ يانعاتٍ

نبَتْـنَ على لآلئَ منْ نَـهارِ

//

سلوني عن مَهًا تخْتالُ حُسْناً

ودعْجًا في اليمينِ وفي اليَسارِ

//

أمِنْ قحْطانَ قدْ أخَذتْ سَناها

أوِ التِّرْياقُ غُمِّسَ في نِـزارِ

//

وعنْ سهْمٍ رمتْهُ على فُؤادي

فصِرْتُ كشُعْلةٍ في بطْنِ غارِ

//

أنا في ظلِّ أعْيُنِها أَسيرٌ

غنِيٌّ بالهَوَى ومعَي أُوارِي

//

عشِيَّةَ قلْتُ يا قمَراً جميلاً

فديْتُكَ اِرْحَلنْ عنْدي قُماري

//

يُنيرُ شغافَ قلْبٍي ثمَّ لحْنًا

يُعاقِرُ بَسْمَتي مثْلَ الصِّغارِ

//

فقلْبي في هواهَا مُسْتَـبِدٌّ

وليسَ لغيْرِها يحْلو احْتِكاري

//

أنا في زمْرةِ العُشَّاقِ طيْـرٌ

أُحلِّـقُ في السَّماءِ بِلا تَواَري

//

وأنْشُرُ لوْعةً في حُبِّ أُنْثَى

تَكونُ كَجنَّتي وتَكونُ نَاري

//

فهَذي حالَتي وكذاكَ عيْشِي

أُقَلَّبُ في هوَى ذاتِ الخِمارِ

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