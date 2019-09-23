ذاتُ الخِـمارِ

أبو نبراس البوصافي | مسقط
سُلوني عنْ هوى ذاتِ الخمارِ
بِـأيِّ قـبـيلـةٍ وبـأيِّ دارِ
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سلوني عن رموشٍ يانعاتٍ
نبَتْـنَ على لآلئَ منْ نَـهارِ
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سلوني عن مَهًا تخْتالُ حُسْناً
ودعْجًا في اليمينِ وفي اليَسارِ
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أمِنْ قحْطانَ قدْ أخَذتْ سَناها
أوِ التِّرْياقُ غُمِّسَ في نِـزارِ
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وعنْ سهْمٍ رمتْهُ على فُؤادي
فصِرْتُ كشُعْلةٍ في بطْنِ غارِ
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أنا في ظلِّ أعْيُنِها أَسيرٌ
غنِيٌّ بالهَوَى ومعَي أُوارِي
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عشِيَّةَ قلْتُ يا قمَراً جميلاً
فديْتُكَ اِرْحَلنْ عنْدي قُماري
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يُنيرُ شغافَ قلْبٍي ثمَّ لحْنًا
يُعاقِرُ بَسْمَتي مثْلَ الصِّغارِ
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فقلْبي في هواهَا مُسْتَـبِدٌّ
وليسَ لغيْرِها يحْلو احْتِكاري
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أنا في زمْرةِ العُشَّاقِ طيْـرٌ
أُحلِّـقُ في السَّماءِ بِلا تَواَري
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وأنْشُرُ لوْعةً في حُبِّ أُنْثَى
تَكونُ كَجنَّتي وتَكونُ نَاري
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فهَذي حالَتي وكذاكَ عيْشِي
أُقَلَّبُ في هوَى ذاتِ الخِمارِ