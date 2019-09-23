ذاتُ الخِـمارِ

أبو نبراس البوصافي | مسقط

سُلوني عنْ هوى ذاتِ الخمارِ

بِـأيِّ قـبـيلـةٍ وبـأيِّ دارِ

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سلوني عن رموشٍ يانعاتٍ

نبَتْـنَ على لآلئَ منْ نَـهارِ

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سلوني عن مَهًا تخْتالُ حُسْناً

ودعْجًا في اليمينِ وفي اليَسارِ

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أمِنْ قحْطانَ قدْ أخَذتْ سَناها

أوِ التِّرْياقُ غُمِّسَ في نِـزارِ

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وعنْ سهْمٍ رمتْهُ على فُؤادي

فصِرْتُ كشُعْلةٍ في بطْنِ غارِ

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أنا في ظلِّ أعْيُنِها أَسيرٌ

غنِيٌّ بالهَوَى ومعَي أُوارِي

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عشِيَّةَ قلْتُ يا قمَراً جميلاً

فديْتُكَ اِرْحَلنْ عنْدي قُماري

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يُنيرُ شغافَ قلْبٍي ثمَّ لحْنًا

يُعاقِرُ بَسْمَتي مثْلَ الصِّغارِ

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فقلْبي في هواهَا مُسْتَـبِدٌّ

وليسَ لغيْرِها يحْلو احْتِكاري

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أنا في زمْرةِ العُشَّاقِ طيْـرٌ

أُحلِّـقُ في السَّماءِ بِلا تَواَري

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وأنْشُرُ لوْعةً في حُبِّ أُنْثَى

تَكونُ كَجنَّتي وتَكونُ نَاري

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فهَذي حالَتي وكذاكَ عيْشِي

أُقَلَّبُ في هوَى ذاتِ الخِمارِ