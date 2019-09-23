40 كشافا بالوسطى يشاركون في "تحدي عُمان"

الجبل الأخضر - محفوظ الشيباني

نظَّمتْ المفوضية الكشفية والإرشادية بمحافظة الوسطى دورة "تحدي عُمان" في نيابة الجبل الأخضر، بمشاركة 40 كشافا من مدارس المحافظة، لمدة 4 أيام؛ وذلك بالتعاون مع مؤسسة أتورد باوند عُمان، وبدعم من شركة مصفاة الدقم.

وتهدفُ الدورة إلى تعزيز ثقافة التحدي لدى المشاركين، وإكسابهم العديد من الخبرات الحياتية والخروج إلى بيئة مغايرة تختلف عن نمط الحياة المعتاد، وتعزيز العمل الجماعي واكتشاف الذات وكسب مهارات قيادة المجموعة، وإظهار عنصر المغامرة وتحدي العقبات؛ حيث اشتملتْ الدورة على العديد من الفعاليات؛ من أهمها: المهارات القيادية والاتصال والاعتماد على الذات في حل المشكلات.

وقال المدرب إبراهيم الحسني إنَّ الدورة عبارة عن برنامج تعليمي يعزز المهارات الحياتية لدى المشاركين، والاعتماد على الذات، والثقة بالنفس، والخروج من منطقة الراحة إلى تضييق الفجوة، وتكون لديهم المعلومات الكافية عن كيفية التوظيف، وعن الأعمال التطوعية، والكثير من المعلومات التي تناسب المشاركين.

وعبَّر المشاركون في الدورة عن الاستفادة؛ حيث قال الكشاف عبدالله بن المر الجنيبي: استفدتُ من الدورة في كيفية إدارة الوقت والتحمل والاعتماد على النفس، وأن أكون إيجابيًّا وكيف أتعامل مع الآخرين. بينما قال الكشاف فهد بن فاضل الجنيبي: إنَّ دورة تحدي عمان من الدورات المهمة لنا كطلاب، فهي تنمِّي فينا التحدي وإدارة الوقت وخدمة الآخرين وإدارة الموارد والتعامل مع المشكلات، وأيضا اكتساب الصحة واللياقة البدنية.