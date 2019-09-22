سأذكرك (خواطر أنثى)

نهال محسن | مصر

في نسيم الغروب، في بدر ليلة وَضَّاء

مشرقاً كنور وجهك، يشع نورا في السماء.

في ليلٍ ساكنٍ ذات نجمٍ لامعٍ ببهاء.

في طبيعةٍ ساحرةٍ. ورمال ناعمة بواحةٍ خضراء.

يتجسد فيها شموخك بكل نخلة هيفاء.

في يد طبيبٍ يداوي مريضه بمجرد الإيحاء.

ليشفي آلامَ جسدٍ بلمسة ملساء.

نعم، سأذكرك...

في وفاء صديقٍ يشد عضد صديقه بإخاء.

في ضحكة طفلٍ، في تمرُّد مراهقٍ مُستاء.

في ثليج متناثر بغابات بيروت، يكسو الأرض كسجادةٍ بيضاء.

في جناح طير مهاجر، من واشنطن الي كربلاء.

في دفء قبلةٍ حالمةٍ أنطقت شفاةً خرساء.

في كل كلمات الغرام المولوده بين الألف والياء.

في معطفٍ دافءٍ يُطفئ رعشة ليلة برداء.

نعم سأذكرك..

في ترياق يداوي آلامي، حيث كنت أنت الترياق.

ياضحكةً تمحو الأوجاع. تعلو تزهو في الآفاق.

مهما ذهبت، او رحلت، او حكمت هذه الايام.

ستظل بطلاً دائما أبديا تشرق في ليالي الأحلام.

سأذكرك في كل ماسبق، يارائحة العشق والعبق.

سأذكرك انا دوما ماحييت، وعندما أكون قد انتهيت.

آملة بالجنه ألقاك، فهي منتهاي ومنتهاك.

ياحلم سرمديّْ، ياخلود أبديّْ