بالفيديو.. أقدم عارضة أزياء في آسيا تبلغ 96 عاما!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

تبدأ معظم عارضات الأزياء النسائية حياتهن المهنية في سن المراهقة، ويتقاعدن في أوائل الثلاثينيات من العمر، لكن أليس بانغ البالغة من العمر 96 عامًا ليست عارضة أزياء عادية، فقد بدأت عرض الأزياء في عمر 93 عامًا، لذا يمكن القول إنها لا تزال مبتدئة!

كانت أليس تهوى ارتداء الملابس بأناقة، لكنها في الواقع لم تفكر في الانضمام لمجال عرض الأزياء. لكن حفيدتها كان لها رأي مختلف، فعندما رأت إعلانا على الانترنت يطلب صور لكبار السن بداية من 65 عاما لعرض أزياء، أرسلت صور جدتها وتم اختيارها من قبل المُعلن لالتقاط صور لها.

وقالت أليس في مقابلة مع وسائل إعلام: "لقد رأت حفيدتي أنهم كانوا يستأجرون عارضات أزياء أكبر من 65 عامًا، وقد أرسلت صوري واتضح أنهم أعجبوا بي". وأضافت "لم أكن أعرف كيف أكون عارضًة في البداية، لذا علّمني مديري كثيرًا. ومع الوقت تحسنت تدريجيا". وتابعت القول: "دخلت هذا المجال عندما كان عمري 93 عاما وهذه هي السنة الثالثة التي أعمل فيها كموديل. وقمت بتصوير بعض الإعلانات التجارية المتنوعة".

المثير للدهشة أن أليس لا تمارس تمرينا أو تتبع نظاما غذائيا صارما. على الرغم من موافقتها على مبدأ أن التمرين يساعد بعض الأشخاص للبقاء في حالة جيدة، إلا أنها ليس لديها روتين صباحي وذلك بسبب "جيناتها الجيدة" حسب قولها.

وفي حين أن معظم الناس يثنون عليها بسبب أسلوب حياتها النشط وشجاعتها لبدء حياة مهنية جديدة كاملة في التسعينات، إلا أن أليس بانغ لا تخلو من التعرض للانتقادات، فمنتقديها يقولون إنها يجب أن ترتدي ملابس مناسبة وتتصرف وفقًا لسنها. واختارت أليس أن تتجاهلهم، قائلة إن سعادتها الشخصية هي كل ما يهم.