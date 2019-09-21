طرح "هواوي Mate 30" بـ 4 كاميرات

مسقط - الرؤية

أطلقتْ شركة هواوي سلسلة هواتفها الذكية المتفوقة الجديدة HUAWEI Mate 30 خلال حدث عالمي أقامته في مدينة ميونخ في ألمانيا. وتوفِّر سلسلة الهواتف الجديدة أقصى ما وصل إليه التقدم التقني في عالم الهواتف الذكية وتقنيات الاتصال النقال، إضافةً لكونها أول سلسلة هواتف من الجيل الثاني لشبكات الجيل الخامس في العالم. وترتقي هواوي -من خلال هذه السلسلة الجديدة- إلى معايير جديدة للابتكار في الهواتف الذكية على جميع المستويات: الجمالية، وهندسة العتاد، والبرمجيات.

واستندتْ هواوي إلى خبرة عميقة تمتد لأكثر من 32 عاماً في عالم التصميم والابتكار لمنتجات الاتصالات النقالة؛ لتجعل الهاتف الذكي الجديد HUAWEI Mate 30 فريداً في تصميمه الخارجي وأدائه القوي ومزاياه. واستلهمت تصميم السلسلة كاملة من مفاهيم جمال البساطة لتجسد نموذجاً مثاليًّا للانسجام بين التصميم الأنيق والابتكارات التقنية. وتمتاز سلسلة HUAWEI Mate 30 بكل ما هو فريد، بدءًا من شاشته المتفوقة أوليد هوريزن OLED HUAWEI Horizon Display من هواوي لتمنح المستخدم تجربة مشاهدة غامرة.

ويعتبر معالج كيرين 990 للجيل الخامس (Kirin 990 5G SoC) أول معالج يضم في آن واحد وحدة المعالجة المركزية وموديم الاتصال بشبكات الجيل الخامس، فضلًا عن أنها مُصنَّعة بتقنية تصنيع من رتبة 7 نانومتر+ مع الأشعة فوق البنفسجية، لتصل بذلك إلى مستويات متفوقة غير مسبوقة من كفاءة استهلاك الطاقة وقوة الأداء.

وتشتملُ الكاميرا الرباعية على كاميرا سينمائية متفوقة بمستشعر الصورة، وهي عبارة عن كاميرتين رئيستين تلتقطان الصور الفوتوغرافية بجودة مذهلة، فضلاً عن تسجيل الفيديو بمستوى استثنائي. ويقدم الجهاز شاحن فائق السرعة من هواوي HUAWEI SuperCharge ونظام التشغيل EMUI 10.0 لتجربة استخدام متقدمة وبطارية طويلة الأمد للمستخدمين الذين يعتمدون على هواتفهم بكثافة.