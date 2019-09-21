السبت, 21 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
35 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. تكنولوجيا
  4. عرض الخبر

طرح "هواوي Mate 30" بـ 4 كاميرات

السبت 21 سبتمبر 2019 05:36 م بتوقيت مسقط

HUAWEI - Kirin 990 5G
HUAWEI - Mate 30 Pro (2)
HUAWEI - Mate 30 Pro_Wireless HUAWEI SuperCharge

مسقط - الرؤية

أطلقتْ شركة هواوي سلسلة هواتفها الذكية المتفوقة الجديدة HUAWEI Mate 30 خلال حدث عالمي أقامته في مدينة ميونخ في ألمانيا. وتوفِّر سلسلة الهواتف الجديدة أقصى ما وصل إليه التقدم التقني في عالم الهواتف الذكية وتقنيات الاتصال النقال، إضافةً لكونها أول سلسلة هواتف من الجيل الثاني لشبكات الجيل الخامس في العالم. وترتقي هواوي -من خلال هذه السلسلة الجديدة- إلى معايير جديدة للابتكار في الهواتف الذكية على جميع المستويات: الجمالية، وهندسة العتاد، والبرمجيات.

واستندتْ هواوي إلى خبرة عميقة تمتد لأكثر من 32 عاماً في عالم التصميم والابتكار لمنتجات الاتصالات النقالة؛ لتجعل الهاتف الذكي الجديد HUAWEI Mate 30 فريداً في تصميمه الخارجي وأدائه القوي ومزاياه. واستلهمت تصميم السلسلة كاملة من مفاهيم جمال البساطة لتجسد نموذجاً مثاليًّا للانسجام بين التصميم الأنيق والابتكارات التقنية. وتمتاز سلسلة HUAWEI Mate 30 بكل ما هو فريد، بدءًا من شاشته المتفوقة أوليد هوريزن OLED HUAWEI Horizon Display  من هواوي لتمنح المستخدم تجربة مشاهدة غامرة.

ويعتبر معالج كيرين 990 للجيل الخامس (Kirin 990 5G SoC) أول معالج يضم في آن واحد وحدة المعالجة المركزية وموديم الاتصال بشبكات الجيل الخامس، فضلًا عن أنها مُصنَّعة بتقنية تصنيع من رتبة 7 نانومتر+ مع الأشعة فوق البنفسجية، لتصل بذلك إلى مستويات متفوقة غير مسبوقة من كفاءة استهلاك الطاقة وقوة الأداء.

وتشتملُ الكاميرا الرباعية على كاميرا سينمائية متفوقة بمستشعر الصورة، وهي عبارة عن كاميرتين رئيستين تلتقطان الصور الفوتوغرافية بجودة مذهلة، فضلاً عن تسجيل الفيديو بمستوى استثنائي. ويقدم الجهاز شاحن فائق السرعة من هواوي  HUAWEI SuperCharge ونظام التشغيل EMUI 10.0 لتجربة استخدام متقدمة وبطارية طويلة الأمد للمستخدمين الذين يعتمدون على هواتفهم بكثافة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

27 أكتوبر 2018

هواوي تطلق Huawei Mate 20 Series في الشرق الأوسط وأفريقيا

المزيد

17 أكتوبر 2018

هواوي تُحدث نقلة نوعية في قطاع الهواتف الذكية مع إطلاق سلسلة HUAWEI Mate 20 Series

المزيد

26 مارس 2019

"هواوي Mate X" يحصل على أول شهادة اعتماد للجيل الخامس

المزيد

20 مارس 2019

عدسات "هواوي Mate 20 Pro" تحفظ له الصدارة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السلطنة ضيف شرف الاحتفال بمرور80 عاما على افتتاح المتحف الوطني ببيلاورس

دولي - أخبار

رفع درجة التأهب الأمني بالكويت

دولي - أخبار

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"الصحة" تتخذ إجراءات احترازية بشأن دواء "زانتاك"

المحليات - أخبار

تفاصيل سقوط عصابة الاحتيال الإلكتروني بظفار

المحليات - شرطة

ننشر أسماء المدعوين لمقابلات التوظيف

عمان - وظائف

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

شاهد.. أول عرض عسكري نسائي في السعودية

دولي - أخبار

تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

المحليات - أخبار

توضيح من "جلفار" حول اختلاس 4 ملايين ريال من الشركة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

بيان من السلطنة حول تصريحات نتنياهو

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة