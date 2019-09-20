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كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

الجمعة 20 سبتمبر 2019 01:58 م بتوقيت مسقط

كما نشرت "الرؤية" .. "الأرصاد" تؤكد التوقعات بحالة مدارية في بحر العرب

 

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إنه تم رصد منطقة ضغط جوي منخفض شرق بحر العرب ومن المحتمل تعمقه إلى منخفض مداري خلال 48 ساعة قادمة دون أي تأثير على سواحل السلطنة خلال ثلاثة أيام قادمة.

وكانت "الرؤية" قد نشرت أول أمس توقعات النموذج الأوروبي المختص في الطقس والتنبؤات الجوية، بحدوث حالة مدارية في بحر العرب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأن التقرير الصادر عن المركز الإقليمي الهندي، المختص بمتابعة الحالات المدارية في شمال المحيط الهندي، قد أشار إلى تزايد فرص تشكل منطقة ضغط منخفض، بمحاذاة شمال شرق بحر العرب.

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