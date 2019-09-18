الأربعاء, 18 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. غرائب
  4. عرض الخبر

بالصور.. إنقاذ سمكة بعد تعفن نصف جسمها!

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 11:02 م بتوقيت مسقط

2
index
3

ترجمة- رنا عبدالحكيم

شاركت امرأة تايلاندية على موقع فيسبوك قصتها حول كيفية إنقاذ حياة سمكة ذهبية، على الرغم من أن ذيلها وجزء من جسمها قد تعفن.

ففي منشور على فيسبوك حصد أكثر من 110000 إعجاب كتبت كانيا أنها لاحظت قبل 6 أشهر أن سمكتها الذهبية ليست على ما يرام. كان ذيلها قد اختفى تماما وبدأ جزء من جسدها يتلاشى إلى الحد الذي كانت ترى كانيا فيه بالفعل عظام السمكة. فالتقطت بعض الصور للسمكة وذهبت إلى متجر أسماك الزينة لتطلب أي دواء قد يساعدها. وبعد مشاهدة الصور، أخبرها البائع أن السمكة لم تكن لديها أي فرصة وعليها أن تتخلص منها وتحصل على واحدة جديدة. لم تكن كانيا ترغب في الاستسلام لذا فاشترت بعض الأدوية وعلى مدى 6 أشهر قامت برعايتها حتى استردت عافيتها.

وفي 12 سبتمبر أي بعد حوالي ستة أشهر من بدء علاجها للسمكة ومداوتها يوميا وتغيير مياهها بانتظام، نشرت كانيا صورة تظهر مدى تحسن السمكة الصغيرة، فقد تم تجديد الجزء الخلفي لها تماما وبدأ جزء من الذيل ينمو، والتي وفقا للصور لا يبدو الوضع أقل من "معجزة".

وكتبت كانيا على فيسبوك: "رغم أن الذيل الجديد لم يكن مثاليا إلا أنه قوي جدا ويمكن السمكة من السباحة". وأضافت "أؤمن أنه بمزيد من الاهتمام قليلا ستتحسن السمكة أكثر".

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

09 فبراير 2018

بالصور.. سمكة بـ420 ريال بسوق الرستاق

المزيد

22 أبريل 2017

بالصور.. إنقاذ مواطن سقط في بئر بولاية منح

المزيد

18 فبراير 2017

بالصور.. إنقاذ جمل سقط في بئر بولاية سمائل

المزيد

11 أبريل 2017

بالصور.. إنقاذ جمل سقط في حفرة بولاية المضيبي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"التخصيص والشراكة" توقع اتفاقية "توازن" لأكاديمية الأمن الإلكتروني المتقدم

الاقتصاد - محلي

ننشر أسماء المدعوين لمقابلات التوظيف

عمان - وظائف

6336 وظيفة جديدة للعمانيين في القطاع الخاص خلال 7 أشهر

الاقتصاد - محلي

بالصور.. وزارة الدفاع السعودية تكشف تفاصيل جديدة عن "هجوم أرامكو"

دولي - أخبار

توقعات بحالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"القوى العاملة" تبحث حظر بعض المهن

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

شاهد.. أول عرض عسكري نسائي في السعودية

دولي - أخبار

بيان عاجل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد إيران

دولي - أخبار

بيان من الشرطة حول تزوير صفحة باسم جريدة الرؤية

المحليات - شرطة

توضيح من "جلفار" حول اختلاس 4 ملايين ريال من الشركة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

بيان من السلطنة حول تصريحات نتنياهو

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

إعلان أسفل الأكثر قراءة