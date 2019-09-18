بالصور.. إنقاذ سمكة بعد تعفن نصف جسمها!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

شاركت امرأة تايلاندية على موقع فيسبوك قصتها حول كيفية إنقاذ حياة سمكة ذهبية، على الرغم من أن ذيلها وجزء من جسمها قد تعفن.

ففي منشور على فيسبوك حصد أكثر من 110000 إعجاب كتبت كانيا أنها لاحظت قبل 6 أشهر أن سمكتها الذهبية ليست على ما يرام. كان ذيلها قد اختفى تماما وبدأ جزء من جسدها يتلاشى إلى الحد الذي كانت ترى كانيا فيه بالفعل عظام السمكة. فالتقطت بعض الصور للسمكة وذهبت إلى متجر أسماك الزينة لتطلب أي دواء قد يساعدها. وبعد مشاهدة الصور، أخبرها البائع أن السمكة لم تكن لديها أي فرصة وعليها أن تتخلص منها وتحصل على واحدة جديدة. لم تكن كانيا ترغب في الاستسلام لذا فاشترت بعض الأدوية وعلى مدى 6 أشهر قامت برعايتها حتى استردت عافيتها.

وفي 12 سبتمبر أي بعد حوالي ستة أشهر من بدء علاجها للسمكة ومداوتها يوميا وتغيير مياهها بانتظام، نشرت كانيا صورة تظهر مدى تحسن السمكة الصغيرة، فقد تم تجديد الجزء الخلفي لها تماما وبدأ جزء من الذيل ينمو، والتي وفقا للصور لا يبدو الوضع أقل من "معجزة".

وكتبت كانيا على فيسبوك: "رغم أن الذيل الجديد لم يكن مثاليا إلا أنه قوي جدا ويمكن السمكة من السباحة". وأضافت "أؤمن أنه بمزيد من الاهتمام قليلا ستتحسن السمكة أكثر".