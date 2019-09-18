آثار تعذيب على هيكل عظمي لرجل من القرون الوسطى!

ترجمة- رنا عبدالحكيم

عثر علماء على هيكل عظمي لرجل قُتل على آلة للتعذيب تشبه العجلة في العصور الوسطى، وتم العثور على عظام الرجل الذي عاش في ميلانو بإيطاليا في العصور الوسطى جنبا إلى جنب مع اثنين من الأحزمة والتي يتوقع أنها كانت تستخدم في ربطه أثناء تعرضه للتعذيب على هذا الجهاز الوحشي، حسبما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وكشفت دراسة أجريت على عظام الرجل المحطمة أنه كان صغيرا في السن، يتراوح عمره ما بين 17 و20 عاما عندما توفي وعاش ما بين 1290 و1430.

وكشفت الدراسات أن جسده كان مليئا بالجروح والكسور في أنحاء متفرقة، مثل عظام الساق والذراعين، إلى جانب وجه محطم وجرح طاعن في العمود الفقري وكسر عميق في الجمجمة.

ولا يُعرف ما هي الجريمة التي عوقب عليها الرجل، لكن الباحثين يقولون إنه كان من الممكن أن يكون الأمر بسبب مظهره المختلف عن بقية المجتمع؛ حيث كانت لديه أسنان بارزة وكان أقصر بمقدار 4.3 بوصة من المتوسط في ذلك الوقت.

وكتب الباحثون في الدراسة: "هذه الحالة تصف لأول مرة رفات ضحية آلة التعذيب التي تشبه العجلة وتؤكد أهمية علم الآثار والأنثروبولوجي في إعادة بناء حالات انتهاك حقوق الإنسان في الماضي".

وعادة في العصور الوسطى كان يتم ربط الأشخاص- وغالبا ما يكونوا مجرمين- بعجلة خشبية، بينما يقوم أحد الأشخاص بتكسير عظامهم بسلاح.