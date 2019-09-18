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بهدف نشر ثقافة قبول الاختلاف تحت مظلة الإنسانية وإيضاح رسالة الإسلام

"الأوقاف" تختتم جولات "كلنا عُمان" في ولايات الظاهرة بإبراز نماذج التعايش والتسامح

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 07:48 م بتوقيت مسقط

"الأوقاف" تختتم جولات "كلنا عُمان" في ولايات الظاهرة بإبراز نماذج التعايش والتسامح

 

عبري - ناصر العبري

اختَتَمت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أمس، جولات "قافلة كلنا عُمان" في ولايات محافظة الظاهرة، والتي استمرت 3 أيام.

وبدأتْ الفعاليات في كلٍّ من: مدرسة فاطمة بنت قيس، ومستشفى عبري، والكلية التقنية والكلية المهنية بولاية عبري، وفي اليوم الثاني قامت القافلة بزيارة مدرسة حمراء الدروع للتعليم الأساسي بنيابة حمراء الدروع بعبري، وفريق الأمل الرياضي بولاية ينقل، أما اليوم الثالث، فشهد زيارة القافلة لكل من مدرسة ضنك للتعليم الأساسي للبنين، ومدرسة أم عطية الأنصارية بولاية ضنك، وانتهت بكلية العلوم التطبيقية بولاية عبري.

واشتملتْ جولة القافلة في محافظة الظاهرة على العديد من المحاضرات والمسابقات واللقاءات الحوارية لتجسيد الواقع العماني في مجال التفاهم والتعاون والعمل الخالص لخدمة الوطن لغرس بذور التآخي بين المجتمع، وتعزيز التعاون بين أفراده، كما تمَّ عرض نماذج من جنسيات مختلفة توضح التعايش العماني الأصيل والتي تمثلت في أوليفر آلن بريطاني الجنسية، وفرقان من تايلند، واللذين لمسا في الإنسان العماني روح التفاهم والتعايش والتعاون بين مختلف الأطياف والأطراف، وكان له الأثر الإيجابي بتعلمهما اللغة العربية ودخولهما الإسلام وهما يشعران بالفخر بالانتماء لعُمان، وهما يمارسان العادات والتقاليد العمانية بشكل عفوي، وهو دليل على حبهما لعمان وشعبها.

وقال طلال الرواحي مشرف قافلة كلنا عمان: إنَّ القيم التي تبرزها قافلة "كلنا عمان" حاضرة وبقوة في كل محطاتها؛ سواء في الجانب المعرفي أو الميداني أو المهاري، مضيفا أنه تم تقديم هذه القيم بطريقة سهلة يتخللها المرح والدعابة الممزوجة بالعلم والتعلم لتجنب الرتابة والملل. وأوضح أن ما ميَّز محطة محافظة الظاهرة استضافة عدد كبير من الجنسيات العربية والأجنبية.

يُشار إلى أنَّ هذه القافلة تجوب جميع محافظات السلطنة، ومحافظة الظاهرة كانت محطتها التاسعة بعد جولاتها الثمانية. وتهدف إلى تعزيز التسامح الديني والقيم والأخلاق من قبل الأفراد والمؤسسات والإعلام ونشر ثقافة قبول الاختلاف تحت مظلة الإنسانية، وإيضاح رسالة الإسلام القائمة على السلام، وتحويل المعتقدات النابعة من التطرف والتعصب إلى معتقدات إيجابية، وإبراز رسالة الإسلام وقيمه ومبادئه من خلال التفاعل المباشر بين المسلمين وغير المسلمين.

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