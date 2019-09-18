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شراكة بين "الطيران المدني" و"عُمان المعرفة" لدعم المواهب

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 07:11 م بتوقيت مسقط

شراكة بين "الطيران المدني" و"عُمان المعرفة" لدعم المواهب

مسقط – الرؤية

دخلت الهيئة العامة للطيران المدني في شراكة لمدة عام مع "عُمان المعرفة"، منصة التبادل المعرفي الفائزة بعدة جوائز في السلطنة. وستسهم الشراكة في تعزيز وتحسين المنصة وعملياتها الهادفة إلى توفير حلقات وملتقيات مفتوحة للجميع تتعلق بالمعرفة.

ومن خلال هذه الشراكة تهدف عُمان المعرفة إلى زيادة عدد الحلقات والملتقيات التي من شأنها تعزيز بناء المهارات المهنية والشخصية في المجتمع ورفد الكوادر والمواهب من مختلف القطاعات.

وقال حمد بن محمد العبري، مدير عام الملاحة الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني: سعدنا كثيرًا بنوعية الحلقات التي تنظمها منصة عُمان المعرفة على مدى السنوات الماضية من أجل خدمة المجتمع.  وسعدنا بدورنا أن نكون رافدًا لمثل هذه الجهود النبيلة في نشر القيم العليا والتعليم في البلاد.

وكبداية للشراكة، وافقت الهيئة على أن تستضيف سلسلة من ندوات عُمان المعرفة التي تسلط الضوء على مواضيع مهمة في المجتمع، وتأتي الشراكة تتويجاً لانعقاد مجموعة من الندوات الناجحة منذ عام  2008.

ومن جهته، قال خلفان المحرزي، رئيس منصة عُمان المعرفة: متفائلون بالنتائج الإيجابية المتوخاة من هذه الشراكة التي تقوم على الاستفادة المثالية من المرافق الخدمية عالية الجودة لدى الهيئة والرؤية المعرفية لدى عُمان المعرفة، ونؤمن بأن هذه الشراكة ستنعكس إيجاباً على المجتمع من خلال نشر المعرفة كهدف أسمى، وللمساهمة في مسيرة السلطنة نحو المجتمع القائم على المعرفة.

ويشار إلى أن عُمان المعرفة تعمل بشكل وثيق مع الشركاء والداعمين للكشف عن مجموعة جديدة من حلقات العمل، والندوات، والدورات التدريبية التي توفرها بشكل مجّاني لمختلف فئات المجتمع ابتداءً من أكتوبر.

 

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