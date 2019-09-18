"ميزان " العدالة، وخليفة الهنائي في "حصِّنْ عقلك"

الرؤية | خاص

بمناسبة البوم العالمي للقانون الذي يوافق الثالث عشر من شهر سبتمبر من كلّ عام، خصّصت المبادرة المجتمعية" حصِّنْ عقلك" فاصلا جديدا حمل عنوان"ميزان "، حول هيبة القانون، وأهميةتطبيقه، واحترام المواطنين للقوانين، والتشريعات.

وقد استضافت المبادرة الدكتور خليفة الهنائي محامي محكمة عليا، قاضٍ، ورئيس محكمة سابق، للحديث عن أهمية القوانين في تطبيق العدالة الاجتماعية، والمنجزات التي حقّقتها السلطة القضائية في عمان، وأبرزها استقلالية القضاء، وهذه الاستقلالية رسم أبعادها، صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظّم ، حفظه الله ورعاه، وقال الهنائي" القضاء في السلطنة قديم قدم الحضارة العمانية منذ آلاف السنين،ومع بزوغ النهضة المباركة، فقد تطوّر القضاء العماني، وقامت مؤسّسات قضائيّة على مختلف أنواعها مقسّمة إلى محاكم القضاء العادي، والإداري، والمحاكم العسكرية، ومنظومة الإدّعاء العام، وتقوم هذه السلطة بتطبيق العدالة أسوة بمثيلاتها في دول العالم"

وأشار الهنائي" إن القضاء من الأهمّيّة بمكان أن يظلّ منزّها، ومستقلّا، وهذه الحقيقة نشاهدها ونجدها واضحة، وقد يتعلّل بعض الناس في حالة خسارة دعاواهم أنّ الإشكالية في المنظومة القضائية، وأجدني لا أتّفق مع هذا، فالناس أعداء لمن لم يحكم لهم"

وأكّد الهنائي" الوضع العماني في الجانب القضائي يصنّف كأحد أفضل الأنظمة التي علينا أن نشكر الله عليها، وأننا ماضون بوجود مابذلته دولتنا من جهود في تعزيز ذلك، ونمتلك بهذا البلد سلطة قضائيّة جديرة بالاحترام، وتترسّخ هذه السلطة بوجود الجوانب العدليّة المساندة لها، ومن ضمنها المحامون، والمعهد العالي للقضاء بنزوى، وإننا ماضون للأفضل بوجود كفاءات عمانية قضائيّة عالية المستوى، ومؤهلة تاهيلا رفيعا"

وعكس المقطع الدرامي الذي مثّله الفنانان: يوسف البلوشي، وداوود السيابي،صورة من صور التذمّر بسبب تأخّر البتّ ببعض القضايا، وعلّق عليها الهنائي قائلا" من الممكن أن يوجد خلل في أيّ منظومة من المنظومات، ومع ذلك، فالقانون وضع اعتبارات لمعالجة مسائل الخلل، فهناك محاكم الاستئناف، وتوجد محكمة عليا، ويبقى العمل البشري عرضة للخطأ ولذلك راعى المشرّع هذا الخطأ، وامكانيةمعالجته، وماعلينا سوى أن ننظر للأمر نظرة واسعة لندرك أننا في خير، وان المنظومة القضائية العمانية جديرة بالتقدير، والاحترام"

والفاصل من إخراج: سعيد عامر، وإشراف عام: عبدالرزّاق الربيعي

يُذكر أنّ " حصٍّنْ عقلك" مبادرة مجتمعيّة تسعى إلى توجيه رسائل إيجابيّة للمجتمع، وهي من إنتاج: شركة سماء للإنتاج الفني ، ويناقش الفاصل عبر فيديو قصير العديد من الظواهر السلبية في المجتمع، من خلال مقاطع درامية، يشارك في تقديمها نجوم، وفنانون شباب، ومن النجوم الذين استقطبتهم المبادرة: طالب البلوشي، وامينة عبدالرسول، وعبدالحكيم الصالحي، ويوسف البلوشي، وعلي العامري، وخالد الحديدي، وعبد العزيز السليمي ودرويش المبسلي، وبلقيس البلوشي، وسعيد الشكيلي، ومقبول العامري، وآخرين، وفي حلقاته الأخيرة استضاف عددا من الشخصيات الثقافية لتتحدّث عن محور الحلقة وهذه الشخصيات هي: د.زكريا المحرمي، ود.صالح الفهدي، ود.عبدالناصر الصائغ، وسها الرقيشية، والإعلامي خالد الزدجالي. ويحمل الفاصل الجديد رقم (٢٧).

رابط الحلقة على اليوتيوب:

https://youtu.be/jDIzF1J7d-M