مستشفى النهضة ينظم حلقة عمل حول(التغذية وأمراض الكلى)



مسقط – الرؤية

تصوير/ عبدالفتاح الغافري

نظم مستشفى النهضة ممثلاً بقسم التغذية العلاجية أمس الثلاثاء حلقة عمل حول (التغذية وأمراض الكلى)، وذلك تحت رعاية سعادة الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي مستشار وزارة الصحة للشؤون الصحية، وبحضور سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط وعـدد من المسؤولين بمستشفى النهضة، بهدف مناقشة وتبادل الخبرات في آخر المستجدات في الرعاية التغذوية لمرضى الكلى، وأهميتها وعرض خطوات التدخل التغـذوي من بداية التشخيص والتقييم والتدخل والمتابعة التغذوية وتأثيرها على صحة المرضى، واشتملت جلسات الحلقة التي استمرت ليوم واحـد على العديد من المحاضرات العلمية التي ناقشت مجموعة من المواضيع المتعلقة بأهمية التغذية والتغذية العلاجية، وأمراض الكلى، كما تم فيها عرض أحدث ما وصل إليه العلم الحديث في هذا المجال، وعدد من الحالات المرضية، وكيفية الحد والسيطرة على هذه الحالات من ناحية تدخل العلاج بالغـذاء.

كما تضمنت الحلقة محاضرات عدة حول أمراض الكلى المتعددة بشكل عام، وأهمية تدخل التغـذية العلاجية في مراحل أمراض الكلى المختلفة (قبل الغسيل – أثناء الغسيل – زراعة الكلى والحصوات)، ومحاضرة ناقشت بعض المنتجات الغذائية العلاجية الأنبوبية وأنواعها، وكيفية استخدامها .

وفي بداية الحلقة ألقت الدكتورة إيمان بنت عبدالله الهنائية رئيسة قسم التغذية العلاجية بمستشفى النهضة كلمة أوضحت فيها أنَّ الحلقة تستعرض أمراض الكلى، وكيفية حساب المكونات الغذائية لكل حالة من أمراض الكلى، بالإضافة إلى شرح عن الأغذية العلاجية المصنعة المستخدمة لعلاج مرضى الكلى ذوي التغذية الأنبوبية، إضافة إلى مناقشة سبل الحد من انتشار الأمراض، وقدمت شكرها للمتحدثين وللمشاركين ومنظمي الحلقة. بعدها ألقى الدكتور يحيى بن سالم السيابي أخصائي طب باطني بمستشفى النهضة محاضرة تحدث فيها عن أمراض الكلى ومدى انتشارها بالسلطنة وعالمياً، وحجم تأثيرها على النظام الصحي، كما عرف بالمرض ومسبباته وانتشاره سواء بالسلطنة أو في دول العالم الأخرى، مشيراً إلى أنه يعود إلى سبب مرضي السكر وارتفاع ضغط الدم عند الفرد. وفي ختام محاضرته قـدم السيابي شرحاً وافياً عن أعراض المرض، وطرق تشخيصه ومراحل عـلاجه.

وشارك في الحلقة أكثر من (100) مشارك من الفئات الطبية والفئات الطبية المساعدة من المؤسسات الصحية في مختلف محافظات السلطنة، وحاضر فيها نخبة من المتخصصين في مجال التغذية العلاجية وأمراض الكلى من مختلف المؤسسات الصحية بمحافظة مسقط .

في ختام الحلقة قام سعادة الدكتور سلطان بن يعرب البوسعيدي مستشار وزارة الصحة للشؤون الصحية بتكريم المحاضرين والمنظمين.

يشار إلى أن وزارة الصحة بدأت بتقديم خدمات الغسيل الكلوي منذ عام 1983، وحسب إحصائيات لوحظ أن أعـداد مرضى الفشل الكلوي في ازدياد سنويًا، مما يؤدي إلى الحاجة إلى زيادة أعـداد المراكز لاستيعاب هـذه الزيادة، والحاجة إلى توفير طاقم طبي متكامل يشمل الكادر الطبي والممرضين وأخصائي التغذية العلاجية المختصين في هذا المجال، وقد تمَّ تسجيل أكثر من 5000 مريض بالفشل الكلوي منذ بدأ التسجيل الفعلي عام 1998 في نظام تسجيل مرضى الفشل الكلوي المعتمد في كل أرجاء السلطنة. وأصبح عدد المرضى الذين يستفيدون من الغسيل الدموي والغسيل البريتوني حوالي 2025 مريضاً في مختلف محافظات السلطنة.