وكلاء "الزراعة" يحضّرون لاجتماع خليجي بمسقط



مسقط – الرؤية

يعقد في مسقط اليوم الاجتماع التحضيري السابع والعشرين لوكلاء الوزارات المعنية بالزراعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتتضمن أجندة الاجتماع كلمة لسعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري، وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة، ومناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال لتعزيز التعاون في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية بين دول المجلس.

ويأتي الاجتماع للتحضير للاجتماع الوزاري التاسع والعشرين للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه السلطنة غدا بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويناقش أصحاب المعالي والسعادة المعنيين بقطاع الزراعة في دول المجلس عددا من المحاور المتعلقة بالعمل الخليجي المشترك في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية وسوف تتضمن أجندة الاجتماع كلمة لمعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي، وزير الزراعة والثروة السمكية رئيس اللجنة للدورة الحالية.

وتهدف لجنة التعاون الزراعي على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي إلى توحيد سياسات وأنظمة وقوانين الدول الأعضاء وإقرار المشاريع المشتركة في مجال الزراعة والثروة السمكية.