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(times of india) تنشر تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

الأربعاء 18 سبتمبر 2019 03:13 ص بتوقيت مسقط

(times of india) تنشر تفاصيل جريمة قتل الأسرة العمانية في بدية .. والمجرم الهارب في طريقه إلى السلطنة

مسقط - الرؤية

كشفت صحيفة (times of india) الهندية، تفاصيل القبض على المتهم الرئيسي في قضية قتل الأسرة العمانية في ولاية بدية، والتي وقعت في شهر يوليو الماضي.

وقالت الصحيفة الهندية إن فريق جوجارات لمكافحة الإرهاب، تمكن من إلقاء القبض على المتهم مجيب الله محمد حنيف من منطقة أحمد أباد، والمطلوب في السلطنة، لقيامه بقتل 5 أفراد من العائلة العمانية (الزوج وزوجته وثلاثة أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و 9 و 6 سنوات).

وأشارت الصحيفة إلى أن شرطة عمان السلطانية قدمت للسلطات الهندية كل التفاصيل حول المجرم الهارب مثل العمر والصورة الشخصية ورقم الهاتف، وبناءًا على تلك المعلومات قامت الشرطة الهندية بالبحث والتحري عن المجرم الهارب، حيث تم العثور على المجرم  مجيب الله، أثناء إقامته مع أحد أقاربه في منطقة أحمد آباد.

وبعد إلقاء القبض على المجرم، اعترف في التحقيقات بتفاصيل الجريمة، حيث ذهب المجرم مجيب الله وشخص آخر من جنسية آسيوية إلى منزل المجني عليه في ولاية بدية بمحافظة شمال الشرقية، لإصلاح مكيف الهواء وذلك في يوم 29 يوليو 2019، وأثناء عملية إصلاح المكيف، قام المجرم الهندي وبمساعدة الآسيوي بمهاجمة الزوج وزوجته والأطفال بالسكاكين والمطارق.

وذكرت الصحيفة إنه تم كشف الجريمة بعد إرتكابها بيومين، حيث قام جيران المجني عليهم بالاتصال بشرطة عمان السلطانية، وبلغوا بوجود رائحة كريهة تنبعث من منزل الأسرة المغدورة.

وذكرت السلطات الهندية إن المعلومات التي حصلوا عليها من شرطة عمان السلطانية، مكنتهم من العثور على المجرم الهارب، وذلك بعد تكثيف عمليات البحث، حيث تم إلقاء القبض على المجرم وتم تسليمه إلى وحدة الإنتربول التابعة لمكتب التحقيقات المركزي بالهند.

وقال أحد المسؤولين بالشرطة الهندية إنه بعد استجواب شامل للمجرم مجيب الله، سيتم تسليمه إلى شرطة عمان السلطانية.

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