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غدًا.. انطلاق حلقة العمل حول التغطية الإعلامية لانتخابات "الشورى" بالبريمي

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 07:20 م بتوقيت مسقط

غدًا.. انطلاق حلقة العمل حول التغطية الإعلامية لانتخابات "الشورى" بالبريمي

 

البريمي- الرؤية

تنطلق بولاية البريمي غدا الخميس حلقة العمل التدريبية الثالثة حول "التغطية الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة" التي تنظمها جمعية الصحفيين العُمانية بالتعاون مع اللجنة الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة .

ويشارك في الحلقة أكثر من 49 صحفيًا وإعلاميًا من مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية العامة والخاصة بمحافظات البريمي وشمال الباطنة والظاهرة. وقال سعيد بن ناصر النهدي رئيس لجنة التدريب بجمعية الصحفيين العُمانية إن الحلقة تهدف إلى إكساب المشاركين مهارات التغطية الصحفية للانتخابات وهي تستهدف المراسلين والمتعاونين مع الصحف والمجلات ومراسلي الإذاعة والتلفزيون لتعريفهم بكافة الأدوات التي تُعين الصحفي على تغطية هذه الانتخابات كونه يبحث عن المعلومة والأرقام وباعتباره رافداً لكافة وسائل الإعلام.

وأضاف أن تنظيم هذه الحلقات يهدف إلى مناقشة الصعوبات التي تواجه المراسل الصحفي في تغطية بعض الأحداث ونقلها بكل شفافية وحيادية. وذكر النهدي- في تصريحات- أنه سيحاضر في الحلقة  المكرم الدكتور أحمد بن علي المشيخي والدكتور سالم بن سلمان الشكيلي والدكتور عبدالحميد الموافي وحامد بن أحمد باعمر الذين سيطرحون عدة محاور في الجوانب الصحفية والإعلامية والقانونية.

وأشار إلى أن الحلقة تتضمن عددا من أوراق العمل التي تناقش التغطية الإعلامية للانتخابات، وكل ما يتعلق بالانتخابات، والتقارير الإخبارية التي يتم بثّها أثناء الانتخابات، ومبدأ الانتخابات، والقوانين المنظمة لها، والإطار القانوني المتعلق بالانتخابات، والمبادئ والضوابط الخاصة بتغطيتها الإعلامية، وأهمية الإعلام في الانتخابات ودوره البنّاء في نقل صورة سليمة إلى المتلقي، وكيفية المحافظة على حيادية وسائل الإعلام، وكيفية تنقية التقارير الصحفية من الميول الشخصية والفكرية. 

ويأتي انعقاد هذه الحلقة ضمن الاستعدادات الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة وقد  عُقدت أول حلقة بمحافظة ظفار في شهر أغسطس الماضي، كما عقدت الحلقة الثانية في محافظة مسندم في 10 سبتمبر، على أن تعقد الحلقة الرابعة في مسقط في مطلع أكتوبر المقبل.

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