"عُمان أفينيوز مول" يلهم الأطفال في "مصنع العلوم"

مسقط – الرؤية

نظم عُمان أفينيوز مول، الوجهة الترفيهية الرائدة في السلطنة، حملة "مصنع العلوم" لتقديم مفاهيم علمية فريدة للأطفال، وإثارة فضولهم، وإلهامهم نحو حب دائم للتعلم.

ومن خلال إتاحة الفرصة للأطفال لاستكشاف مجموعة واسعة من المواضيع بطريقة مسلية، تم تمييز الأنشطة الترفيهية المرتكزة على العلوم في إطار مجالات الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا. كما تم تخصيص منطقة للسماح للأطفال بالانغماس في أنشطة مسلية.

وتم تصميم كل نشاط بعناية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 14 عامًا. وتهدف الفعالية إلى توصيل المفاهيم العلمية وتعزيزها من خلال الأنشطة العملية البسيطة. وتم إنشاء محطات النشاط في المنطقة الرئيسية الواقعة في الطابق الأرضي في المركز التجاري.

وتختتم حملة مصنع العلوم في 28 سبتمبر 2019. ويمكن المشاركة في الأنشطة المجدولة يوميًا بين الساعة 6 مساءً وحتى 10 مساءً، ويمكن للأطفال التسجيل عبر الإنترنت أو تقديم فاتورة تسوق بأي قيمة. وتجلب التسجيلات عبر الإنترنت فرصة الحصول على سمكة لتربيتها في المنزل.

وتشمل الأنشطة التي تتم في إطار ورشة عمل الفيزياء تشغيل سلك طنين، ومروحة كهربائية حرارية، ومولد طاقة بالرياح، وسيارة بالمياه المالحة، وأجهزة إنذار للحريق وغيرها. وتشمل أبرز مجالات نشاط الكيمياء عرض ثوران البركان وعرض تحلل المياه المرئي وعرض ساعة البطاطس وغيرها. يمكن للأطفال التعرف على دورة حياة الفراشة ودودة القز وغيرها الكثير في مجال النشاط البيولوجي. يمكنهم أيضًا فهم عملية زراعة الفول السوداني والذرة والصنوبر والأرز والهيكل العظمي العجيب للثعبان السام.

وقال السيد ديريك مايكل، المدير العام لعُمان أفينيوز مول: سعداء بالإقبال على حملة مصنع العلوم. ونأمل أن يتمكن الأطفال من اكتساب نظرة مبكرة على العلوم وتعزيز التفكير الإبداعي. ونشعر أنه من الضروري إشراك عقولهم ومساعدتهم على اكتشاف عواطفهم.