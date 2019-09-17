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"باونس عُمان": إغلاق لإشعار آخر.. وانتظار لنتائج التحقيقات

الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 02:34 م بتوقيت مسقط

"باونس عُمان": إغلاق لإشعار آخر.. وانتظار لنتائج التحقيقات

الرؤية- خاص

أعلنت شركة باونس عمان إنها قررت "على الفور إغلاق فرع عمان وهو الفرع الوحيد الذي يحتوي على مثل هذه الأنشطة الخاصة بالتسلق والعمل على كثب مع الجهات الحكومية والمستشار الخاص بالأمان والسلامة".

وقالت الشركة في بيان حصلت "الرؤية" على نسخة منه: "نوّد أن نُعلم كل متابعي باونس بوقوع حادث أليم فى فرع باونس عمان يوم الخميس الماضي في منطقة التسلق، ولايزال الطفل فى وضع غير مستقرّ بكل حزن". وأكدت الشركة أنها تتخذ كل الإجراءات اللازمة لمعالجة الأمر، معربة عن أسفها الشديد لوقوع مثل هذا الحادث.

وأوضحت الشركة أنه على "الرغم من سير مجرى التحقيقات الذي قد يمنعنا من الإدلاء ببعض المعلومات، إلا أننا نوّد أن نصرّح بأنه أيًا كانت نتائج التحقيقات سنقوم بإزالة هذا النشاط الخاص بالواقعة فور انتهاء التحقيقات".

وجاء في البيان: "كل فرع من فروعنا يعمل فيه آباء وإخوة وأخوات يهتمون وبشدة بكل زائر من زوارنا، ولقد أثرت هذه الواقعة بشكل كبير علينا حول العالم... دعواتنا وصلواتنا للطفل وعائلته".

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