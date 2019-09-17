"نيويورك تايمز": تونس تكافح من أجل بناء ديمقراطيتها رغم الاضطرابات الإقليمية

ترجمة- رنا عبدالحكيم

سلطت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الضوء على انتخابات الرئاسة التونسية، وقالت إن البلد الواقع في شمال إفريقيا يكافح من أجل بناء الديمقراطية، على الرغم من الاضطرابات الإقليمية.

وقالت الصحيفة إن عملية الاقتراع التي جرت يوم الأحد الماضي مثلت علامة فارقة أخرى في انتقال تونس من 22 سنة من الديكتاتورية إلى أنقى ديمقراطية في العالم العربي. فعلى الرغم من المشاكل الاقتصادية وهجمات الإسلاميين التي أعاقت تقدمها، فقد عملت تونس على أن تظل جزيرة من الانفتاح السياسي- وربما نموذجًا للآخرين- في منطقة تعج بالحروب والانقسامات الطائفية.

وقال عدنان الإبراهيمي، نجل عضو البرلمان الذي قتل بالرصاص خارج منزله في عام 2013: "في العالم العربي هناك دكتاتورية، وليس لديهم انتخابات، وليس لديهم انتقال سلمي للسلطة.. لكن تونس تبين لهم أن لا شيء مستحيلا".

وانتخابات يوم الأحد ثاني انتخابات رئاسية حرة في تاريخ البلاد، ومؤشر إيجابي على عملية التحول الديمقراطي.

وعلى مدى 12 يومًا، استحوذ 26 مرشحًا من خلفيات متعددة المشارب على اهتمامات الناخبين، ونظموا تجمعات ومناظرات مباشرة على شاشات التلفزيون. وذهب الناخبون يوم الأحد إلى صناديق الاقتراع، ومن المتوقع ظهور النتائج الرسمية اليوم الثلاثاء.

ويتوقع المحللون ألا يفوز أي مرشح بأغلبية ساحقة، ومن المتوقع إجراء جولة ثانية بين أكبر مجموعتين من الأصوات في الشهر المقبل.

وانطلق مشوار تونس في العالم العربي عندما أشعل بائع الفواكه محمد البوعزيزي النار في نفسه، بعد مواجهة مع الشرطة، مما أدى إلى اندلاع الاحتجاجات التي أطاحت بالرجل القوي زين العابدين بن علي في عام 2011. وهذا النجاح المفاجئ ألهم الآخرين المحبطين من الاضطهاد وسوء الإدارة، مما أدى إلى سلسلة من الانتفاضات التي أطاحت بالديكتاتوريين وهزت الحكومات في جميع أنحاء العالم العربي. ومع مرور الوقت، تحولت معظم هذه الانتفاضات إلى عنف أو جلبت نتائج بعيدة عن أهدافها الأصلية.

ومنذ اندلاع الشرارة الأولى، بدا أن تونس تقضي السنوات الفاصلة في حقيقة بديلة؛ حيث لم يتوقف العنف أبداً، وحقق الإسلاميون والعلمانيون تسويات نادرة، وتقدمت الجهود المبذولة لبناء المؤسسات الديمقراطية.

وكان تفرد تونس واضحًا حيث اختتمت الحملة الانتخابية ليلة الجمعة بمظاهرات كبيرة وصاخبة في جميع أنحاء العاصمة تونس. وانتشرت الموسيقى وأضاءت الأنوار شارع الحبيب بورقيبة، الأضخم والأهم في تونس. وفي كل مكان كانت هناك قمصان تحمل وجوه المرشحين والشعارات: "انتخب الأكثر قدرة على تونس أفضل" و"نحن بحاجة إلى السيادة الوطنية".

وقال محمد فوزي صويحي، جندي متقاعد حضر أحد التجمعات الانتخابية "أنا متفائل لأننا في بداية الطريق". وأضاف "لقد اتخذنا الخطوة الأولى وفي 50 عامًا، إن شاء الله، سنكون أفضل".

ومعظم المرشحين الـ26 من الأسماء الشهيرة في تونس، لكن المحللين قالوا إن عددهم يجعل من الصعب التكهن بمن سيخوض جولة الإعادة.

وكان من بين المرشحين رئيس الوزراء يوسف الشاهد، ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، وقيس سعيد الأكاديمي وأستاذ القانون، وعبير موسي.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها حزب النهضة الإسلامي مرشحًا للرئاسة هو عبد الفتاح مورو، رجل الدين البالغ من العمر 71 عامًا.

كان المفاجئ الأكثر إثارة للدهشة في الانتخابات هو احتجاز متهم بالتهرب الضريبي وغسل الأموال لأحد أبرز المرشحين، وهو قطب الإعلام نبيل القروي. وعقدت مقارنات بين القروي ورئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، المعروف باستخدام محطته التلفزيونية لنشر أنشطته الخيرية في المناطق الفقيرة.

واستند اعتقاله، قبل وقت قصير من انطلاق حملته الرئاسية، إلى تحقيق دام 3 سنوات، وأدى إلى اتهامات من أنصاره بأن قوى قوية في البلاد تتآمر لتخريب ترشيحه.

وقال محللون إن من غير الواضح من الذي سيقرر ما إذا كان القروي يمكن أن يتولى مهام منصبه إذا فاز لأن تونس لم تنشئ بعد محكمة دستورية يمكنها أن تبت فيما إذا كان النصر سيمنحه الحصانة الرئاسية التي ستخرجه من السجن.

وسيواجه كل من يفوز بمقعد الرئاسة في تونس معركة شاقة في بلد فقد كثير من مواطنيه الثقة في النظام السياسي، ويشعر معظمهم بأن الحياة أصعب مما كانت عليه من قبل.