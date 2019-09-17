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بالصور.. اكتشاف ثعبان البحر الكهربائي الأقوى في العالم!

الإثنين 16 سبتمبر 2019 11:51 م بتوقيت مسقط

ElectricEelAmazon2
EelAmazonVoltai

ترجمة- رنا عبدالحكيم

اكتشف باحثون نوعا جديدا من ثعبان البحر الكهربائي في مياه الأمازون، وقالوا إن هذا النوع يمكن أن ينتج عنه شحنة كهربائية أكبر من أي حيوان أخر معروف، وفقا لما نشرته شبكة فوكس نيوز الإخبارية.

ولدى ثعبان البحر المعروف القدرة على توليد 860 فولت من الكهرباء. لكن النوع الجديد يمكنه أن يولد أكثر من 7 أضعاف الطاقة التي تنتج عن التيار الكهربائي وبالتالي فهو من النوع شديد الخطورة والمميت.

وكشف الباحثون في متحف سميثسونيان للتاريخ الطبيعي أن الثعابين الكهربائية في حوض الأمازون تنتمي إلى ثلاثة أنواع؛ النوعان الجديدان اللذان تم تحديدهما هما Electrophorus voltai وElectrophorus varii، والذي سمي على اسم خبير الأسماك الراحل سميثسونيان ريتشارد فاري.

وجمع الباحثون 107 ثعابين بحر في 4 بلدان ووجدوا اختلافات في الحمض النووي الخاص بهم، إلى جانب الاختلافات الجسدية البسيطة.

وفي حين أن 250 نوعا من الأسماك في أمريكا الجنوبية تولد الكهرباء، إلا أن الثعابين الكهربائية تستخدمها لصيد فريسة أو لحماية نفسها من الافتراس.

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