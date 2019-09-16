الإثنين, 16 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
30 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. شركات ومناقصات
  5. عرض الخبر

"عُمران" تطرح فرص استثمارية جديدة في مدينة العرفان

الإثنين 16 سبتمبر 2019 07:21 م بتوقيت مسقط

"عُمران" تطرح فرص استثمارية جديدة في مدينة العرفان

 

 

مسقط – الرؤية

طرحت الشركة العمانية للتنمية السياحية (عُمران)، الذراع التنفيذية الحكومية لتطوير القطاع السياحي في السلطنة، عددا من الفرص الاستثمارية الجديدة في الجزء الشرقي من مدينة العرفان. وتشمل الاستثمار في فندق "إيبيس ستايلز" الذي يضم 282 غرفة من فئة 3 نجوم، والواقع بجوار مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، إلى جانب مبنى للمكاتب بمساحة تأجير إجمالية تبلغ 16,000 متر مربع في مجمع الأعمال بمدينة العرفان، ومن المخطط أن تقوم شركة عمران باستئجار جزء منه لتأسيس مقرها الرئيسي.

وقال صلاح بن سالم الغزالي، نائب الرئيس لتطوير الشراكات وعلاقات المستثمرين في عُمران: نشجع المؤسسات الاستثمارية على اغتنام هذه الفرص في المشروع المتنامي الذي يتمتع بموقع استراتيجي كوجهة رائدة في قلب العاصمة تشكل بوابة حضرية عصرية للزوار والمقيمين والأعمال. كما أن الجزء الشرقي من مدينة العرفان منطقة حيوية تحتضن مركز عمان للمؤتمرات والمعارض الذي يرتبط بفندق كراون بلازا مسقط الجديد وأول فنادق علامة جي دبليو ماريوت التي سيتم افتتاحها في مسقط. بالإضافة إلى مجمع الأعمال - الذي يضم مقر عمانتل الجديد - ويعد منطقة مخصصة لاحتضان المباني والمكاتب الرئيسية للمؤسسات- وتقوم شركة عُمران بتوفير مساحات واسعة وسط بيئة أعمال ذكية ونموذجية لاستقطاب المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار.

وسيجري تحديد الحد الأدنى لحجم الاستثمار من قبل شركة عُمران على أساس العدد النهائي للمستثمرين. وتدعو شركة عُمران المستثمرين المهتمين إلى تقديم خطاب إبداء رغبة وإرساله عبر البريد الإلكتروني في موعد أقصاه 31 أكتوبر. وتمتلك شركة عُمران سجلاً حافلاً من المشاريع والأصول السياحية الرائدة، التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2040. كما تساهم الشركة في تحفيز الاستثمار عبر بناء شراكات استراتيجية مع مستثمرين إقليميين ودوليين لخلق منافع اجتماعية اقتصادية ملموسة ومستدامة للسلطنة.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

20 مارس 2016

"عمران" تعرض فرصا استثمارية بمليار دولار بمشروعي مدينة العرفان والواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس

المزيد

28 سبتمبر 2016

"عمران" تعلن عن فرص استثمارية جاذبة بمشروع مدينة العرفان

المزيد

19 يناير 2016

"عمران" تستكمل تصميم "مدينة العرفان".. والكشف عن المخطط العام للمشروع منتصف العام الجاري

المزيد

19 يناير 2016

"عمران" تستكمل أعمال تصميم وتنفيذ "مدينة العرفان".. والكشف عن المخطط العام للمشروع منتصف العام الجاري

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

هيثم بن طارق: "منتدى الابتكار التقني في التعليم" ترجمة للتوجه الحكومي للانضمام للثورة المعرفية

المحليات - أخبار

20.8 مليار ريال إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 67.7% من الناتج المحلي

الاقتصاد - محلي

"حيا للمياه" تنجز 67% من مشروع "السيب C7".. والتشغيل التجريبي منتصف 2021

الاقتصاد - محلي

السلطنة: "هجمات أرامكو" تصعيد لا طائل منه.. ومستعدون لدعم إحلال السلام في اليمن

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

انطلاق أعمال مؤتمر عمان للتجارة الإلكترونية.. و10 ورش عمل لرصد الفرص والتحديات

الاقتصاد - محلي

تطورات جديدة حول "الاختلاسات بشركة جلفار"

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

شاهد.. أول عرض عسكري نسائي في السعودية

دولي - أخبار

بيان من الشرطة حول تزوير صفحة باسم جريدة الرؤية

المحليات - شرطة

بيان عاجل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد إيران

دولي - أخبار

قرار بمنع النشر في قضية "اختلاسات التربية والتعليم" لحماية الشهود

المحليات - أخبار

توضيح من "جلفار" حول اختلاس 4 ملايين ريال من الشركة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة