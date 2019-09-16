"عُمران" تطرح فرص استثمارية جديدة في مدينة العرفان

مسقط – الرؤية

طرحت الشركة العمانية للتنمية السياحية (عُمران)، الذراع التنفيذية الحكومية لتطوير القطاع السياحي في السلطنة، عددا من الفرص الاستثمارية الجديدة في الجزء الشرقي من مدينة العرفان. وتشمل الاستثمار في فندق "إيبيس ستايلز" الذي يضم 282 غرفة من فئة 3 نجوم، والواقع بجوار مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، إلى جانب مبنى للمكاتب بمساحة تأجير إجمالية تبلغ 16,000 متر مربع في مجمع الأعمال بمدينة العرفان، ومن المخطط أن تقوم شركة عمران باستئجار جزء منه لتأسيس مقرها الرئيسي.

وقال صلاح بن سالم الغزالي، نائب الرئيس لتطوير الشراكات وعلاقات المستثمرين في عُمران: نشجع المؤسسات الاستثمارية على اغتنام هذه الفرص في المشروع المتنامي الذي يتمتع بموقع استراتيجي كوجهة رائدة في قلب العاصمة تشكل بوابة حضرية عصرية للزوار والمقيمين والأعمال. كما أن الجزء الشرقي من مدينة العرفان منطقة حيوية تحتضن مركز عمان للمؤتمرات والمعارض الذي يرتبط بفندق كراون بلازا مسقط الجديد وأول فنادق علامة جي دبليو ماريوت التي سيتم افتتاحها في مسقط. بالإضافة إلى مجمع الأعمال - الذي يضم مقر عمانتل الجديد - ويعد منطقة مخصصة لاحتضان المباني والمكاتب الرئيسية للمؤسسات- وتقوم شركة عُمران بتوفير مساحات واسعة وسط بيئة أعمال ذكية ونموذجية لاستقطاب المستثمرين للاستفادة من الفرص المتاحة للاستثمار.

وسيجري تحديد الحد الأدنى لحجم الاستثمار من قبل شركة عُمران على أساس العدد النهائي للمستثمرين. وتدعو شركة عُمران المستثمرين المهتمين إلى تقديم خطاب إبداء رغبة وإرساله عبر البريد الإلكتروني في موعد أقصاه 31 أكتوبر. وتمتلك شركة عُمران سجلاً حافلاً من المشاريع والأصول السياحية الرائدة، التي تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2040. كما تساهم الشركة في تحفيز الاستثمار عبر بناء شراكات استراتيجية مع مستثمرين إقليميين ودوليين لخلق منافع اجتماعية اقتصادية ملموسة ومستدامة للسلطنة.