الإثنين, 16 سبتمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
30 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

أَنَوَاتْ ....!

الإثنين 16 سبتمبر 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

أَنَوَاتْ ....!

 

د. وليد جاسم الزبيدي | العراق

 

أنا.. منْ ضربَ بقلمهِ

البحرَ

فأحالهُ .. حبّ قصيدْ

يهابُني بياضُ الورقِ

ما إن تمسَسْهُ أفكاري

يسودّ فهو كظيم..

يُسوّرُني " المتنبي"

ينفخُ فيّ أناهُ

المتضخمةَ، المتشظّيةَ، الحالمةَ

بنبوّةٍ تبعثُ العمودَ

في زمنِ أميّةِ الشعر

يتفتّقُ مع زهرِ النّوّارِ

عطرُ البحتري

يمنحُ حرفي زوارقَ أملٍ

ورياضاً،

يرسمُ في أفقٍ

حداثةَ

بركةِ المتوكّل،

يصطفيني نديماً مع كأسهِ

أبو نؤاس

ليعتّقَ حرفي ، في

جرارِ محنتهِ

يُثوّرُ طرقاتِ فلسفتهِ

ليكونَ ديناً لنفسهِ

وعلى بُعدٍ ونأيّ

على مساراتِ ضوءٍ

يزيحُ من صدرهِ الزّبدا

وتمنّى أن يريحَ ركابَهُ

الجواهريُ

في قصبِ صمتي

ليكونَ ناياَ

يكونُ أنايَ

تلوّنتْ..  فترهّبتْ.. فتعدّدتْ

أناي، أناكَ، أناكِ

لتكونَ:

أنَــــوَاتْ...!!

إنهاء الدردشة

اكتب رسالة...

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

ارتفاع حاد في أسعار النفط.. والبرميل يقفز قرب 72 دولارا

دولي - اقتصاد

"هجمات أرامكو".. خلل بميزان القوى لصالح "صقور الحرب"

دولي - أخبار

"النفط إلى 100 دولار" في حال تأخر استئناف الإمدادات السعودية.. وإعادة الإنتاج لمستواه تستغرق أسابيع

دولي - اقتصاد

"المؤتمر الدولي العربي" يبحث في مسقط الخطة المستقبلية لتجويد حماية الأطفال من مخاطر سوء المعاملة

المحليات - أخبار

155.2 مليون ريال تداولات عقارية في أغسطس.. وشمال الباطنة في الصدارة

الاقتصاد - محلي

اتفاقية بين "مدائن" و"نافذ" لبناء نظام تحكم لإدارة دخول المدن الصناعية

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

حالة الطفل الذي سقط بأحد أماكن الترفيه خطيرة

المحليات - أخبار

شاهد.. أول عرض عسكري نسائي في السعودية

دولي - أخبار

قائمة أخطر 10 دول على حياة السياح

منوعات - من هنا وهناك

بيان من الشرطة حول تزوير صفحة باسم جريدة الرؤية

المحليات - شرطة

بيان عاجل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر ضد إيران

دولي - أخبار

قرار بمنع النشر في قضية "اختلاسات التربية والتعليم" لحماية الشهود

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة